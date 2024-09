PlayStation 5 Slim in offerta su Amazon: ecco perché conviene comprarla a questo prezzo

In collaborazione con Amazon

PlayStation 5 Slim ha appena debuttato sul mercato italiano e ora è addirittura scesa di prezzo per quanto riguarda il modello Standard, ovvero comprensivo di lettore Blu-ray. La nuova versione si presenta con dimensioni più contenute e un SSD interno da 1TB leggermente più capiente rispetto al modello da 825 GB precedente. Occhio anche al bundle con 2 DualSense: qualche decina di euro in più ma vi dà modo di giocare insieme agli amici in modalità split-screen e altro. Occhio anche alla Digital senza lettore ottico.

Precisamente, Sony è intervenuta su volume e peso riducendoli, rispettivamente, del 30% e del 18% se paragonati ai modelli attualmente in commercio.

Dal punto di vista estetico, le scocche sono composte da quattro pannelli, con la porzione superiore lucida e quella inferiore opaca. Con il nuovo modello PS5 è incluso uno stand orizzontale.