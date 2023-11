PlayStation 5 Slim: il lettore ottico rimovibile potrebbe diventare inutilizzabile da nuovo

Lo youtuber Mystic ha preso in esame il nuovo lettore ottico removibile di PS5 Slim riflettendo su un fattore piuttosto interessante: l'utilizzo del dispositivo una volta che la console sarà fuori produzione. La nuova versione compatta dell'ammiraglia Sony potrebbe impedire l'utilizzo dei supporti ottici in futuro.

Potrebbe sembrare un paradosso che un prodotto nuovo sia meno affidabile di uno usato, ma a quanto pare il sistema DRM adottato da Sony potrebbe portare proprio a questo esito. Come riportato anche sulla confezione della nuova console, il lettore ottico richiede l'attivazione online una tantum.

Questo vuol dire che, a differenza del modello originale, anche le versioni con lettore ottico incluso necessiteranno della connessione internet per il primo utilizzo. Cosa succede nel caso in cui non attiviamo il lettore tramite rete? Beh, molto semplicemente, non avremo la possibilità di utilizzare i giochi su disco, cosa che invece il modello precedente poteva fare non appena fuori dalla scatola.

Va chiarito che il lettore rimovibile porta con sé non pochi vantaggi: può essere sostituito rapidamente e senza l'uso di alcun attrezzo direttamente da parte dell'utente. Considerando che si tratta del componente più soggetto a malfunzionamenti, è senza dubbio un punto a favore.

Inoltre, è possibile smontare in pochi secondi l'unità e prestarla a un amico, così come rivenderla nel caso in cui non se ne sentisse più l'esigenza. Una volta attivata, infatti, l'unità non sarà legata indissolubilmente all'hardware, il che amplia le opportunità sul mercato dell'usato.

Anche usata, però, richiederà l'attivazione online al primo utilizzo sulla nuova console. Per il momento, poco male. Ma cosa accadrà quando tra 10-15-20 anni vorremo utilizzare i dischi della nostra PS5? Non è una novità, soprattutto per le edizioni limitate, che le console vengano conservate da nuove, senza alcun tipo di utilizzo. Nel caso in cui volessimo effettivamente utilizzarla a distanza di tanti anni, bisognerà sperare che i server di Sony per l'attivazione siano ancora disponibili.

Naturalmente, la casa giapponese non rappresenta l'ultima speranza per PlayStation 5 nel lontano futuro. Senza dubbio vi sarà la community dei modder a supportare l'hardware, tanto che in molti già temono che la semplificazione del sistema possa portare a firmware custom e alla diffusione illegale del contenuto dei dischi.