PlayStation 5 si compra solo online al lancio: non cercatela in negozio!

Con un avviso pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation, Sony ha aggiornato i futuri utenti di PS5 in merito alla questione dei preordini. Con la cancellazione di alcuni preorder all'estero molti italiani si erano preoccupati di eventuali ripercussioni per i rivenditori nostrani, ma il vero 'problema' sarà un altro: al day one, la console next-gen verrà consegnata solo a chi ha effettuato l'ordine online.

PlayStation 5 acquistabile solo online: l'avviso di Sony

L'improvviso cambio di rotta di Sony, a due settimane dal lancio di PS5, è strettamente legato ai nuovi protocolli di sicurezza per l'emergenza COVID-19. L'obiettivo dell'azienda è quello di "salvaguardare giocatori, rivenditori e il personale coinvolto" e, pertanto, l'acquisto della nuova console sarà disponibile esclusivamente online, collegandosi agli store dei rivenditori specializzati.

Vi riportiamo le inequivocabili dichiarazioni della compagnia: "Nessuna unità potrà essere acquistata nei negozi il giorno del lancio il 19 novembre, quindi per favore non accampatevi e non create code davanti ai negozi il giorno dell’uscita nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Rimanete a casa, al sicuro, ed effettuate i vostri ordini online".

Cosa cambia, invece, per le persone che hanno effettuato un preordine con ritiro in negozio? Il 19 novembre questi clienti potranno serenamente recarsi al punto vendita per ritirare PlayStation 5, ma "solo su appuntamento, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti". Per ulteriori chiarimenti vi consigliamo di contattare il vostro rivenditore e ricevere l'eventuale conferma del ritiro.

Prima di mettere le mani sulla console next-gen occorrerà dunque un po' di pazienza, soprattutto per coloro che non sono ancora riusciti a effettuare un preordine online. Amazon e altri marketplace non riportano ancora la disponibilità della console Sony - né quella di Xbox Series X - ma vi consigliamo di tenere d'occhio le relative pagine.