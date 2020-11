PlayStation 5: potremo giocare ai titoli next-gen su PS4, grazie a Remote Play

Sony sorprende gli utenti introducendo una nuova feature su PlayStation 4, console che si appresta a cedere il posto alla nuova PS5. L'ultima funzionalità ci consente di interagire proprio con la macchina next-gen: è l'app PlayStation 5 Remote Play, grazie alla quale saremo in grado di riprodurre (in streaming) tutti i giochi e i contenuti installati sulla nuova piattaforma.

Insomma, è ancora troppo presto per mandare in pensione il monolite nero.

Remote Play: un ponte di collegamento tra PS4 e la nuova PS5

L'annuncio arriva dalla stessa compagnia nipponica: l'app PlayStation 5 Remote Play è ora presente su PS4 e presto permetterà agli utenti della console next-gen di giocare a titoli come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls sulla piattaforma current-gen.

Specifichiamo che l'applicazione Remote Play era già stata introdotta su PlayStation 4 per consentire ai giocatori di riprodurre i contenuti della console casalinga su PC o su un dispositivo mobile. Abilitando questa feature su PlayStation 5 potremo sfruttare il 'vecchio' sistema per accedere al catalogo next-gen via streaming: tutti i contenuti trasmessi da PS5 a PS4 supporteranno le risoluzioni standard 540p e 720p e, finalmente, la risoluzione massima 1080p.

Per usufruire delle funzionalità di Remote Play su PS5 non sarà necessario possedere una PS4. Anche la versione Windows dell'app verrà aggiornata per supportare la nuova risoluzione, così come accoglierà la compatibilità con l'HDR. È stata invece rimossa l'opzione per regolare il frame rate, che a quanto pare si adatterà automaticamente alla velocità della propria connessione.

Approfittando dello streaming dei giochi PS5 su PS4 sarà effettivamente possibile giocare ai titoli di nuova generazione con il DualShock 4. Certo, in tal caso non potremo sfruttare le innovative funzionalità del controller DualSense - come il feedback aptico o trigger adattivi - ma poco importerà finché saremo in grado di accedere ai nuovi giochi da un'altra stanza della casa.

Ricordiamo che manca poco più di una settimana al lancio di PlayStation 5. La nuova ammiraglia di Sony sbarcherà in Italia il prossimo 19 novembre, in due differenti versioni: una dotata di lettore Blu-Ray, venduta a 499 euro, e un'altra sprovvista del lettore ottico, disponibile a 'soli' 399 euro.