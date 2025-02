PlayStation 5 fa segnare il miglior trimestre di sempre e tiene il passo di PS4

Le vendite di PlayStation 5 hanno raggiunto 75 milioni di unità dal lancio al 31 dicembre 2024, grazie a un ultimo trimestre in cui Sony è riuscita a piazzarne 9,5 milioni di unità, segnando il trimestre migliore di sempre per la console.

Il dato complessivo è vicino a quello fatto segnare da PS4 nello stesso periodo di tempo (76,7 milioni), il che significa che il marchio PlayStation è ancora forte e solido. Non è dato sapere, al momento, se PS5 Pro abbia contribuito e in che modo, visto il lancio a novembre e il prezzo non per le tasche di tutti.

Sony ha dichiarato che le vendite della divisione giochi e servizi di rete hanno totalizzato 237,9 miliardi di yen nel terzo trimestre fiscale, con una crescita del 16% rispetto all'anno precedente.

La casa nipponica ha registrato 95,9 milioni di videogiochi venduti (PS4 e PS5), di cui 11,6 milioni si tratta di titoli first-party - realizzati dai PlayStation Studios. Il dato complessivo è in crescita rispetto agli 89,7 milioni dell'anno passato, mentre calano le vendite dei first party (16,2 milioni nel Q3 fiscale 2023) a causa di una lineup non così competitiva.

Nonostante si mormori che Sony non potrà fare a meno del lettore ottico su PlayStation 6, cresce il pubblico che acquista i giochi direttamente in digitale dallo store: nel trimestre il dato è pari al 74%, in netto aumento sul 66% dell'anno passato. Il numero di utenti attivi mensili su PlayStation Network è stato pari a 129 milioni, un dato mai registrato prima. Anche il tempo di gioco totale è aumentato del 2% rispetto all'anno precedente, segnando il settimo trimestre consecutivo di crescita su base annua.

Inoltre, Sony sottolinea che il 42% degli acquirenti di PS5 nell'ultimo trimestre erano nuovi utenti di PlayStation Network, il che dimostra un aumento della base di utenti complessiva. Anche i ricavi di PS Plus sono saliti del 20% rispetto all'anno precedente, come conseguenza del passaggio degli utenti ai livelli di abbonamento superiori.

Insomma, PlayStation continua a macinare numeri più che interessanti, nonostante uno State of Play non entusiasmante nelle scorse ore, ma da cui è spuntato Saros, dai creatori di Returnal.