Per l'ex CEO di SIE, PlayStation non può permettersi di rimuovere il disco, neanche con PS6

Secondo l'ex CEO di SIE, Shawn Layden, è quasi impossibile che PlayStation 6 non avrà un lettore ottico. A suo avviso, la fetta di utenti che attualmente non può farne a meno è ancora troppo grande e sarebbe sconveniente per Sony escludere le copie fisiche.

In una recente intervista con KIWI TALKZ, l'ex CEO di SIE (Sony Interactive Entertainment) Shawn Layden ha parlato della prossima console della casa giapponese: PlayStation 6. Tra le varie voci di corridoio non sono mancate quelle secondo cui la prossima piattaforma verrà commercializzata senza lettore ottico, possibilità a cui Layden non crede.

Secondo l'ex di PlayStation, Sony si trova in una posizione che le impedisce, almeno per un'altra generazione, di rimuovere il supporto alle copie fisiche dei giochi. Questo perché si troverebbe ad escludere una buona fetta della sua utenza che ad oggi non ha accesso a una buona connessione a internet.

"Al momento, non credo che Sony possa permetterselo. Dal mio punto di vista, sai, Xbox ha avuto molto più successo nel perseguire questa strategia, ma Xbox ha successo nel suo di business in una serie di paesi" ha spiegato Layden.

"Sony, che è la piattaforma leader in 170 paesi al mondo probabilmente, ha la necessità o la responsabilità di riflettere e dire 'se rilasciamo [una console] discless, quanti della mia base non riusciranno a sostenere il passaggio? Gli utenti in Italia possono usufruire di una buona connessione?'".

Attualmente Sony commercializza parte dei propri giochi in paesi in cui, almeno per il momento, non è disponibile il servizio PlayStation Network. Inoltre, Shawn Layden ha sottolineato quanto PlayStation sia popolare in contesti piuttosto specifici come le caserme militari, in cui talvolta la connessione a internet è del tutto negata.

Insomma, nonostante l'interruzione della produzione di Blu-Ray da parte di Sony, Layden sembra certo che la distribuzione fisica abbia ancora vita lunga per la società. L'interruzione del supporto alle copie fisiche, secondo l'ex CEO, escluderebbe una buona fetta della basa installata, il che sarebbe sconveniente per la società stessa.