PlayStation 5, ecco il nuovo trailer: Sony svela le finestre di lancio di alcuni giochi

Mancano ormai pochi giorni al debutto italiano di PS5, console next-gen di Sony che proporrà un'esperienza di gioco del tutto nuova. Così, mentre la piattaforma di Microsoft sbarca nei negozi di tutto il mondo, il colosso giapponese rilascia il trailer di lancio della nuova PlayStation: è l'occasione perfetta per rivedere in azione i giochi in arrivo, così come per scoprire nuovi dettagli sulle esclusive più attese.

A presentare il filmato promozionale è ancora una volta il rapper Travis Scott, testimonial della campagna 'Play Has No Limits' di PlayStation 5.

Un nuovo mondo da esplorare: PS5 sta arrivando!

Lo spot pubblicitario diffuso da Sony vede protagonisti alcuni dei primi titoli first-party annunciati per PlayStation 5. Tra questi troviamo gli imminenti Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls, entrambi disponibili dal 12 novembre come parte della line-up di lancio della console - al fianco di Sackboy: A Big Adventure e Astro's Playroom.

Dopo aver osservato il trailer di lancio, l'insider Nibel ci ha fatto notare un curioso dettaglio: nei primi secondi del filmato, una scritta in sovrimpressione svela ulteriori informazioni in merito alle finestre di lancio dei giochi mostrati. Scopriamo dunque che Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal sono stati 'anticipati' alla prima metà del 2021 - confermando, di fatto, i recenti rumor che volevano una release molto ravvicinata per il simulatore di corse di Polyphony Digital. Altro titolo menzionato è Horizon Forbidden West, che è invece previsto per la seconda metà del 2021 .

Sia chiaro, mancano ancora delle date di uscita precise, ma è interessante sapere che i suddetti giochi sono stati praticamente confermati per il prossimo anno.

Ricordiamo che PlayStation 5 arriverà in Italia il prosismo 19 novembre. La console sarà venduta in due differenti versioni: un modello standard, dotato di lettore Blu-Ray (499€), e un secondo modello sprovvisto del lettore ottico, dedicato ai giochi in formato digitale (399€). Tra le novità più intriganti di PS5 troviamo il controller DualSense, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.