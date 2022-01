Phil Spencer (Xbox): un servizio come Game Pass anche su PlayStation

Microsoft ha anticipato la rivale sui tempi, ma un servizio come Xbox Game Pass "ha senso anche per le PlayStation" ha detto Phil Spencer, responsabile principale della divisione Xbox, in un'intervista a IGN. Secondo Spencer è inevitabile che i giochi vengano pubblicati su piattaforme differenti, e non rimangano esclusiva delle console, e che siano accessibili tramite un abbonamento.

Il progetto Spartacus arriva sulle PlayStation

"Quando sento che gli altri hanno iniziato a lavorare su progetti in stile Game Pass o portare i loro giochi su PC, per me ha senso perché penso che sia la risposta giusta" ha detto Spencer a IGN. Si riferisce al fatto che Xbox prima di PlayStation ha iniziato a portare i propri giochi su PC e ha lanciato un servizio come Game Pass, che consente di accedere a una moltitudine di giochi senza costi aggiuntivi rispetto a un abbonamento.

Nello specifico, nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare dei rumor sulla presunta fusione di PlayStation Now e PlayStation Plus in vista di un nuovo servizio ad abbonamento in stile Game Pass per le console PlayStation, fino a oggi conosciuto come Spartacus.

"Dalla retrocompatibilità alla disponibilità in contemporanea dei giochi tra il PC e le console, sono tutte funzionalità che fanno parte di uno schema più grande" ha continuato Spencer. " Dato che vogliamo portare Game Pass su tutte le piattaforme, queste decisioni si sovrappongono tra di loro".

"Penso che la risposta giusta sia consentire ai propri clienti di giocare tutto quello che vogliono giocare, dove vogliono e lasciandoli liberi di costruire la propria libreria. Vogliamo essere trasparenti con loro su quali sono i nostri piani in termini di iniziative per PC, iniziative cross-gen e altro ancora".

"Non considero la mossa di Sony come la prova che abbiamo fatto la cosa giusta. Penso piuttosto che questi passi siano inevitabili. Quindi, dobbiamo continuare a innovare e a essere pronti a competere, perché il vantaggio che abbiamo conseguito deriva dal fatto di essere arrivati per primi, non dall'aver creato qualcosa che nessun altro può creare".

Secondo precedenti indiscrezioni, Sony starebbe pensando di introdurre più livelli di abbonamento con il nuovo Spartacus, includendo nello stesso servizio l'accesso ai giochi di precedente generazione, oggi consentito tramite il servizio cloud PlayStation Now.