Phil Spencer: Microsoft ha rilasciato giochi con troppa fretta

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha risposto ad alcune domande sui posticipi di Starfield e di Redfall in occasione di un'intervista a The Verge. Si tratta di due delle principali esclusive dell'azienda per la piattaforma Xbox, ora di pertinenza di Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda Softworks.

"Non è davvero una decisione facile da prendere quando sai che il team ha lavorato così duramente per rispettare i programmi e le tempistiche prefissate", ha affermato Spencer. "In passato, tuttavia, abbiamo rilasciato giochi con troppa fretta" ammette il CEO, alludendo evidentemente a rilasci affrettati di progetti non ancora pienamente ultimati o adeguatamente rifiniti. Non menziona un titolo nello specifico, ma potrebbe trattarsi di Halo Infinite: anche se arrivato con un ritardo di un anno, il titolo di 343 Industries mancava di funzionalità al lancio, soprattutto per la componente multiplayer, e non era completamente ottimizzato.

"Starfield in particolare ha richiesto così tanti investimenti e così tanto tempo che la decisione di dare al team il tempo di costruire il gioco che sentono di dover costruire è assolutamente la cosa giusta da fare" ha detto ancora. "Ci sono implicazioni finanziarie in queste decisioni. Soppesare cosa accadrà, in termini di crescita della piattaforma, degli abbonati e delle entrate che è possibile generare è determinante per l'azienda".

Starfield, così come annunciato da Microsoft in occasione dell'E3 2021, sarebbe dovuto uscire qualche giorno fa, l'11 novembre 2022, esattamente 11 anni dopo The Elder Scrolls V: Skyrim. Insieme a Redfall, rappresenta il primo effetto concreto dell'acquisizione multimiliardaria di Bethesda Software (che fa parte di ZeniMax), il che aggiunge ulteriore pressione. Starfield viene descritto come una sorta di Elder Scrolls nello spazio, con la promessa di conferire grande libertà esplorativa al giocatore. Adesso, così come per Redfall, il suo rilascio è previsto nel 2023.

"Così come per ogni gioco, ma in particolare per Starfield e Redfall - che sono i nostri primi grandi giochi Xbox con ZeniMax che fa parte del nostro team - volevo solo assicurarmi che i team di sviluppo sentissero che avrebbero avuto tutto il nostro supporto e alcuni dei vantaggi di far parte di un'organizzazione più grande che ha altri flussi di entrate che non rendono obbligatorio il rilascio entro una certa data" ha detto ancora Spencer. "Alla fine, credo che la qualità dei giochi sarà migliore e i giocatori troveranno l'esperienza più interessante: questo dovrebbe far sì che quella decisione sia giusta. Una delle cose che ho imparato è che i team di sviluppo ottengono i risultati migliori quando sentono che tutto è sotto il loro controllo, quindi da parte nostra dobbiamo attendere il segnale per il via libera dai team creativi e di produzione".