Pete Hines lascia Bethesda dopo 24 anni: saluta i fan e rinnova il suo amore per Bethesda

Pete Hines ha annunciato, con un toccante post su Twitter, la sua separazione da Bethesda Softworks dopo 24 anni di carriera nella software house. L'ex Head of Publishing dello sviluppatore ha sottolineato che il suo ritiro non sarà un addio, ma continuerà a esprimere la sua passione per i videogiochi e per Bethesda in altri modi.

Hines ha supervisionato alcuni dei più grandi successi di Bethesda. Una carriera che si culmina con il rilascio di Starfield, un kolossal pubblicato sotto la bandiera di Microsoft che, pur essendo un'esclusiva Xbox/PC, ha rappresentato il miglior lancio di sempre per Bethesda, registrando numeri invidiabili.

"Dopo 24 anni, ho deciso che il mio tempo in Bethesda Softwarks è giunto al termine. Mi ritiro e inizierò un entusiasmante nuovo capitolo della mia vita esplorando interessi e passioni, offrendo il mio tempo quando posso, e spendendo più tempo per godermi la vita" ha scritto Hines su X (Twitter).

"Non è stata in alcun modo una scelta semplice. Il mio amore per Bethesda e per le sue persone non ha mai vacillato, e non smetterò mai di far parte di questa incredibile comunità che abbiamo costruito. Voglio ringraziare le migliaia di fan che ho incontrato e con cui ho potuto discutere negli ultimi 24 anni".

Naturalmente, non si è fatto attendere il saluto di Bethesda che lo ha ringraziato per tutti i ruoli ricoperti nella software house. Al momento non è chiaro chi prenderà il posto di Hines in Bethesda, ma senza dubbio la società sta vivendo un periodo roseo che le concede il giusto tempo per una riorganizzazione.

"Il suo contributo è stato fondamentale per posizionare Bethesda e la sua famiglia di studi in un'organizzazione di livello globale qual è oggi. La sua visione ci ha aiutato a spingerci oltre e il suo duro lavoro ci ha ispirato" ha scritto Bethesda sul suo account ufficiale. "Gli siamo grati per i suoi 24 anni di leadership e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo capitolo. Ci mancherai, Pete".