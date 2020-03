Pes 2020: DLC Euro 2020 gratuito. Ma gli Europei si giocheranno?

Konami ha annunciato che introdurrà i contenuti relativi agli Europei di Calcio con un DLC gratuito per tutti i possessori di PES 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam dal 30 aprile. Sarà al tempo stesso disponibile un'edizione fisica limitata di eFootball PES 2020 per PS4 con una nuova copertina dedicata a Uefa Euro 2020.

Il Torneo Uefa Euro 2020 potrà essere giocato solo con eFootball PES 2020: vede la partecipazione di tutte le 55 associazioni nazionali che compongono l’UEFA per contendersi il titolo. Una volta concluse le qualificazioni online le migliori 16 nazionali verranno ammesse alla fase finale che si terrà a Wembley (il 10 e l’11 luglio) che assegnerà il titolo.

Ulteriori contenuti di gioco dedicati agli Europei di Calcio verranno aggiunti a eFootball PES 2020:

Il pallone ufficiale di Uefa Euro 2020 dal 30 aprile, il pallone ufficiale della finale sarà disponibile a giugno

I giocatori in evidenza di Uefa Euro 2020 saranno disponibili in myClub nel corso del torneo

nel corso del torneo Una serie di match a tema Uefa Euro 2020 si disputeranno durante lo svolgimento della competizione, I videogiocatori potranno scegliere quale nazione rappresentare per sfidarsi in partite online

Il “Team of the Tournament” ufficiale di Uefa Euro 2020 verrà reso disponibile in myClub una volta conclusa la competizione

L'annuncio, però, arriva con una tempistica piuttosto curiosa, perché molto probabilmente gli Europei di Calcio saranno cancellati per via dell'Emergenza Coronavirus. Trovi qui la recensione di Pes 2020, mentre qui lo acquisti a un prezzo conveniente su Amazon.