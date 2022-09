Per Arkane Studios Prey (2017) non avrebbe dovuto chiamarsi "Prey"

Raphaël Colantonio, fondatore di Arkane Studios, ha svelato in un'intervista tutta la sua frustrazione per il nome del gioco Prey uscito nel 2017. Il game director ha rivelato che non solo lui, ma l'intero team di Arkane, non voleva che il gioco prendesse lo stesso nome del gioco uscito nel 2006, un ottimo FPS fantascientifico creato da Human Head Studios e prodotto da 3D Realms.

Colantonio l'ha definito un "compromesso non negoziabile", come aveva già dichiarato a NoClip lo scorso anno, poiché Bethesda decise che il nuovo progetto di Arkane si sarebbe chiamato obbligatoriamente Prey. Questo scontro fu tra i motivi per cui decise di lasciare lo studio, subito dopo la pubblicazione del gioco.

"Mi ero reso conto di non avere più il pieno controllo della barca" ha dichiarato. Un aspetto che era stato garantito ad Arkane in fase di acquisizione da parte di Bethesda, ovvero la completa libertà artistica, che in questo caso è stata limitata dalla dirigenza.

Il designer, infatti, afferma di aver provato frustrazione ed essersi risentito di questa scelta, che né lui né il suo team condividevano. Il loro gioco era distante da quella che era l'IP originale e racconta di essersi sentito un "ladro" che prendeva possesso di una proprietà che non gli apparteneva. Inoltre, ancor più frustrante, è stata la costrizione durante le interviste di sostenere la scelta del nome.

"Non volevo chiamare questo gioco Prey e ho dovuto ugualmente dire che volevo di fronte ai giornalisti". Colantonio, inoltre, riteneva che fosse una scelta di marketing completamente sbagliata. "È un errore per le vendite, perché si ritorcerà contro i fan di vecchia data, non ne saranno felici. Inoltre, le persone a cui Prey non è piaciuto non nutriranno alcun interesse nel nostro gioco e quindi non lo cercheranno mai".

In effetti, i timori del direttore si sono poi rivelati realtà. Prey ha deluso praticamente tutti i fan dell'originale uscito nel lontano 2006, e le vendite sono state a dir poco modeste. Tuttavia, Colantonio sottolinea di essere rimasto in ottimi rapporti con Bethesda.

In seguito ai due anni in cui non ha potuto impegnarsi nella creazione dei videogiochi, a causa di una clausola che lo obbligava a non entrare in concorrenza con Bethesda, Colantonio ha fondato un nuovo studio con obiettivi molto diversi.

WolfEye Studio punta allo sviluppo di titoli più piccoli, ma realizzati nella completa libertà artistica. "Volevo rimanere indipendente per davvero e creare giochi più economici. Più complesso è il gioco, più budget hai a disposizione, meno decisioni importanti prendi. Tutto ti mette una pressione enorme".