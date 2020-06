PC Gaming Show e Future Games Show, scorpacciata di trailer dei giochi in arrivo

Nella serata di ieri si sono tenuti diversi eventi gaming come il PC Gaming Show e il Future Games Show. Gli annunci di nuovi titoli e i trailer di produzioni già note sono stati tantissimi, ma alcuni spiccano certamente più di altri. Si parte con Mafia: Definitive Edition, che si mostra con il trailer "New Beginnings" incentrato sulla storia. Il remake del primo storico Mafia che ha come protagonista Thomas Angelo e la sua vita criminale nei ranghi della famiglia Salieri fa un netto passo avanti grafico rispetto al gioco uscito nel 2022. Mafia: Definitive Edition uscirà il 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Durante il PC Gaming Show, Epic Games ha mostrato le esclusive che arriveranno sull'Epic Games Store e il trailer di Twin Mirror (un'avventura grafica a episodi sviluppata da Dontnod Entertainment che arriverà anche su PS4 e Xbox One). Assassin's Creed Valhalla, Godfall, Surgeon Simulator 2 e Iron harvest sono solo alcuni dei titoli che arriveranno sullo store.

Il creatore di DayZ, Dean Hall, sta lavorando su un progetto chiamato Icarus, un gioco free-to-play che si svolge nello spazio e che prevede sia una parte di costruzione di insediamenti su mondi alieni che la pura e semplice sopravvivenza durante l'esplorazione, alla ricerca di ossigeno e altri ben essenziali. Il gioco arriverà nel 2021.

Gearbox ha mostrato al PC Gaming Show 2020 un video di gameplay della versione PC di Godfall (arrivrà anche su PS5 come esclusiva temporanea).

Nella serata di ieri è inoltre stata annunciata la disponibilità di due titoli su Steam, Torchlight 3 in accesso anticipato a 29,99€ e Persona 4 Golden a 19,99€. Il primo è un gioco di ruolo d'azione e avventura, il secondo un gioco di ruolo giapponese. Durante il Future of Gaming organizzato da GamesRadar è stato presentato il trailer PS5 con qualche secondo di gameplay di Quantum Error, un FPS con un'alta dose di suspense che arriverà anche su PS4.

I giochi svelati nel corso dei due eventi sono, come scritto in apertura, tantissimi: nel canale Youtube di PC Gamer trovate tutti i trailer mostrati durante l'evento, e la stessa cosa potete farla dando uno sguardo ai filmati sul canale di GamesRadar.