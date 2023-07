Payday 3: closed beta disponibile su Xbox e PC dal 2 al 7 agosto

I giocatori di Xbox e PC potranno provare in anteprima Payday 3 a partire dalla prossima settimana, grazie a una closed beta di cinque giorni, dal 2 al 7 agosto. Per accedere alla fase di test basta registrarsi attraverso la pagina dedicata di Steam o direttamente dallo store di Xbox.

Durante il periodo di prova, i giocatori potranno accedere a No Rest For The Wicked, un livello nella modalità classica di Payday. In sostanza, l'obiettivo sarà svaligiare una banca e fuggire con il bottino. La missione può essere giocata sia da soli che in compagnia di tre amici impersonando uno dei quattro iconici protagonisti della serie: Dallas, Hoxton, Chains e Wolf.

Gli utenti otterranno anche un assaggio del sistema di progressione del gioco, seppur limitato. In particolare, sarà possibile raggiungere fino al livello 22 di Infamia e fino al livello 8 dell'arma. Inutile dire che tutti i progressi ottenuti durante questa fase non saranno trasferiti sulla versione definitiva in uscita il prossimo 21 settembre.

In ogni caso si tratta di un'ottima occasione per saggiare le novità apportate e la qualità del gioco, anche se non dovrebbero esserci modifiche radicali. Gli sviluppatori, infatti, hanno già anticipato che Payday 3 migliorerà il tradizionale stile di gioco a cui siamo ormai abituati, senza cambiare la formula rodata e apprezzata da anni dagli appassionati.

Detto ciò, sarà interessante ottenere un primo feedback direttamente dagli utenti, i quali hanno già storto il naso alla notizia che la connessione a internet sarebbe stata obbligatoria anche nelle modalità per giocatore singolo. Infine, ricordiamo che sarà un titolo rilasciato su Unreal Engine 4, ma con una successiva release sarà aggiornato a Unreal Engine 5, seppur ancora non è stata condivisa una finestra temporale in cui questo avverrò.