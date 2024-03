Payday 3: allontanato il CEO di Starbreeze, il gioco è profondamente in crisi

È innegabile che Payday 3 sia risultato ben al di sotto delle aspettative, non solo dal punto di vista dei giocatori, ma anche e soprattutto da quello degli investitori. Dopo mesi di grande difficoltà, il team di Starbreeze, lo studio impegnato nello sviluppo del gioco, ha scelto di allontanare il proprio CEO, Tobias Sjorgen.

Al suo posto è stato nominato Juergen Goeldner, membro del direttivo della software house che in precedenza ha guidato Focus Home Interactive. Tuttavia, si tratta di un ruolo temporaneo in attesa che un nuovo CEO possa ricoprire definitivamente la carica.

"La compagnia ha una chiara strategia incentrata sulla creazione di giochi interessanti basati sulle proprie IP o su licenza. La conclusione del consiglio di amministrazione è che la messa in atto di questa strategia necessitava di una leadership differente. Juergen Goeldner è parte del consiglio dal 2023 e, con oltre 40 anni di esperienza nell'industria, è una solida figura ad interim" ha dichiarato Torgny Hellstrom, presidente di Starbreeze, in una nota riportata sul sito ufficiale dello studio.

"A nome del consiglio di amministrazione, vorrei ringraziare Tobias Sjorgen per gli obiettivi raggiunti negli ultimi tre anni. Tobias ha preso le redini di Starbreeze in una fase difficile del suo percorso [della software house] e gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri".

Payday 3 è stato rilasciato a settembre dello scorso anno, ma le difficoltà sono iniziate subito. I bug erano numerosi e molti utenti faticavano ad accedere ai server. In alcuni casi era sostanzialmente impossibile accedere al gioco, motivo per cui tanto la critica quanto il pubblico hanno mal accolto il terzo capitolo del franchise.

Attualmente, la situazione è nettamente migliorata, seppur i problemi non manchino. Nel frattempo, Starbreeze ha già anticipato un importante aggiornamento che introdurrà la modalità offline e numerose altre modifiche elaborate attraverso i feedback degli utenti.