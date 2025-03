Path of Exile 2 si aggiorna con Dawn of The Hunt: ecco tutte le novità

La release anticipata di Path of Exile 2 si prepara a compiere un grande salto in avanti con l’uscita della prima espansione: Dawn of The Hunt. Grinding Gear Games ci ha invitato ad un evento per la stampa, in cui ha raccontato della patch che non solo introduce una nuova classe e nuove Ascendancy, ma ribilancia anche l’intero sistema di gioco, offrendo nuove meccaniche, skill inedite e una rinnovata esperienza per i giocatori veterani e per i nuovi avventurieri

Dawn of The Hunt: Una Nuova Prospettiva di Combattimento

Il fulcro di Dawn of The Hunt è l’introduzione della Huntress, una classe agile e versatile che combina attacchi ravvicinati con colpi a distanza. Questa combattente, che sembra una versione rivista e aggiornata dell’Amazzone di Diablo 2, sfrutta una serie di abilità sinergiche per adattarsi dinamicamente ai combattimenti, garantendo un gameplay fluido e ricco di possibilità strategiche.

Tra le skill più interessanti spicca Whirling Slash, che genera un ciclone capace di accecare i nemici e infliggere danni crescenti se mantenuto attivo. La combinazione con Twister amplifica ulteriormente il potenziale offensivo, creando tornadi che rimbalzano sulle superfici e colpiscono più bersagli. Inoltre, l’uso dello scudo introduce un’inedita meccanica di Parry, consentendo alla Huntress di respingere gli attacchi nemici e contrattaccare con esplosioni di danno ad area.

L’arsenale della Huntress include anche potenti Lance Elementali, come la Lightning Spear, che scatena fulmini a catena sui nemici o le Explosive Spears, che detonano lasciando zone infuocate sul campo di battaglia. Il sanguinamento assume un ruolo chiave nelle sue strategie, con abilità come Blood Hunt e Rapid Assault, che sfruttano le ferite per massimizzare i danni nel tempo.

Nuove Ascendancy: scelte tattiche diversificate

Con questa patch arrivano anche nuove Ascendancy che ampliano la personalizzazione del gameplay. Per la Huntress, le due specializzazioni disponibili sono:

Ritualist , che trae potere dai sacrifici e dalle piaghe, con abilità come Corrupted Lifeforce , che trasforma i nemici in bombe viventi.

, che trae potere dai sacrifici e dalle piaghe, con abilità come , che trasforma i nemici in bombe viventi. Amazon, una Ascendancy basata sulla caccia e sulla precisione, con Predatory Instinct, che evidenzia i punti deboli dei nemici elite.

Le novità non si fermano alla Huntress:

Il Warrior ottiene Smith of Kitava , che sacrifica l’armatura per forgiare armi potenziate;

ottiene , che sacrifica l’armatura per forgiare armi potenziate; Il Mercenary riceve il Tactician , maestro del crowd control e della strategia militare;

riceve il , maestro del crowd control e della strategia militare; La Witch può ora diventare una Lich, un’evocatrice di forze oscure che sacrifica energia vitale per potenziare le sue maledizioni.

Un Endgame rivisto e aggiornato

L'attenzione all'endgame riservata da GGG al secondo capitolo di Path of Exile - fin dall'accesso anticipato - dovrebbe fare scuola. Il già corposo comparto di contenuti e feature di endgame, infatti, con Dawn of the Hunt subirà aggiornamenti significativi con l’introduzione di 8 nuove mappe, eventi unici (ad esempio gli Spirti Azmeri, esseri che potenzieranno i nemici sulla mappa, conferendo loro anche nuove abilità, a fronte di nuove ricompense in caso di vittoria), quattro nuove Strongbox uniche con nuove meccaniche e ricompense, e la sfida rappresentata dai Rogue Exile, nemici d’élite che rilasciano equipaggiamenti rari ma che, se non sconfitti, rimangono a infestare la mappa.

Inoltre, la gestione dei portali nelle mappe più difficili è stata rivista per favorire un’esperienza più bilanciata e user-friendly, mentre oltre 100 nuove support gem e 25 skill inedite danno ulteriore profondità alla costruzione delle build. Oltre alle 20 abilità con la lancia pensate per la Huntress, spiccano due abilità particolarmente innovative:

Summon Rhoa Mount , che permette di evocare un compagno di battaglia cavalcabile, aggiungendo un elemento di mobilità mai visto prima nella serie;

, che permette di evocare un compagno di battaglia cavalcabile, aggiungendo un elemento di mobilità mai visto prima nella serie; Raise Spectre, che consente di intrappolare ed evocare l’anima di uno dei nemici di gioco, che combatterà al nostro fianco (simile al potere di resurrezione del Negromante di Diablo II).

E ancora, quattro nuove Essenze Corrote, 20 nuove rune, livelli aggiuntivi di scaling delle rune stesse e nuove opzione di crafting, andranno ad ampliare le possibilità di mod specializzate.

L’equilibrio dell’endgame è stato rivisto in maniera significativa: il numero delle torri è stato ridotto ma la difficoltà è stata aumentata, le Tavolette ora influenzano il doppio delle aree e l'utilizzo di Mappe di livello superiore nelle Torri aumenta ulteriormente questo numero, e ogni torre potrà consumare fino a tre tavolette contemporaneamente. Insomma, sono state messe in atto una serie di misure che dovrebbero ridurre il livello di grinding del gioco (ad oggi fin troppo hardcore), aumentando l’efficacia di gioco e diminuendo il tempo necessario per raggiungere determinati obiettivi.

Conclusioni

Dawn of The Hunt segna un banco di prova fondamentale per Path of Exile 2, non solo per l’introduzione di una nuova classe e delle sue varianti, ma anche per la revisione del sistema di gioco e dell'endgame. Dalle scelte operate da GGG per questo sequel, è evidente la volontà di rendere più accessibile l'esperienza di gioco rispetto al primo capitolo, senza tradire nel contempo l'utenza più hardcore: una missione assai ardua, ma che questo corposo update intende perseguire, con aggiornamenti che vanno a limare la frustrazione e i limiti di certe meccaniche. Solo il tempo e una prova sul campo potranno dirci se la direzione imboccata sia quella giusta e le migliorie apportate siano capaci di perfezionare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Con la sua uscita prevista per il 4 aprile 2025, i fan della serie avranno presto modo di immergersi in una nuova esperienza ricca di sfide e strategie, su tutte le piattaforme previste, ossia PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.