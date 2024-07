Paramount+ cancella la serie TV di Halo, ma Microsoft vuole la terza stagione

Dopo sole due stagioni, Paramount ha messo la parola fine alle avventure di Master Chief per il piccolo schermo: la terza stagione di Halo non andrà in onda su Paramount+. Tuttavia, non è la fine per la serie TV poiché Microsoft è alla ricerca di un nuovo partner per produrre la terza stagione.

"Paramount+ può confermare che 'Halo' non proseguirà con una terza stagione sul nostro servizio. Siamo estremamente orgogliosi di questa ambiziosa serie e vorremmo ringraziare i nostri partner di Xbox, 343 Industries e Amblin Television, oltre che gli showrunner e il produttore esecutivo David Winer, l'intero cast capitanato da Pablo Schreiber nei panni di Master Chief e l'incredibile troupe per tutto il loro instancabile lavoro. Auguriamo il meglio a tutti voi" ha dichiarato un portavoce di Paramount.

Per il momento, quindi, il destino della serie TV dedicata alle avventure di Master Chief rimane in bilico, nonostante 343 Industries abbia confermato la ricerca di una nuova produzione. Naturalmente, la ricerca non è detto che dia un esito positivo, ma nel frattempo lo studio di Microsoft ha anticipato che l'universo di Halo verrà espanso.

"Apprezziamo profondamente i milioni di fan che hanno spinto la serie Halo a diventare un successo globale e rimaniamo impegnati ad ampliare l'universo di Halo in diversi modi in futuro. Siamo grati ad Amblin e Paramount per la loro partnership nel portare il nostro universo fantascientifico agli spettatori di tutto il mondo" ha fatto sapere 343 Industries.

La prima stagione della serie TV ha generato pareri contrastanti sia tra la critica che tra i giocatori. La seconda stagione, invece, riprende gli eventi narrati nel primo gioco del 2001 in cui la razza umana intraprende un conflitto contro una minaccia aliena, i Covenant, nel 26° secolo ed ha ottenuto un riscontro positivo. Sfortunatamente, pare non abbastanza da convincere Paramount a continuare.