Panasonic annuncia GN01, uno speaker che si indossa sulle spalle

Il sistema GN01 appena presentato da Panasonic è uno speaker dal design decisamente originale, visto che può essere indossato direttamente sulle spalle. Il sistema si avvale di audio surround emesso dagli speaker orientati in tutte le direzioni. Si tratta, dunque, di una soluzione progettata per i gamer, che Panasonic ha realizzato insieme a Square Enix, e ottimizzata nello specifico per il MMORPG Final Fantasy XIV Online.

Panasonic GN01: uno speaker indossabile

Dotato di tre modalità audio, sviluppate ad hoc con il team di specialisti del sound di Final Fantasy XIV Online, GN01 permette agli utenti di immergersi completamente nell’esperienza di gioco. La modalità Role-Playing Game è ideale per i giochi di ruolo e crea un’atmosfera realistica e intensa, come se l’utente si trovasse all’interno del mondo virtuale del gioco. First-Person Shooter, invece, si avvale di un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare suoni lievi come i passi, per dare all’utente un vantaggio importante nei giochi sparatutto in prima e in terza persona. Infine, la modalità Voice ottimizza la qualità delle voci dei personaggi ed è raccomandata per i giochi d’avventura, dove i dialoghi possono fornire indizi importanti nella storia.

L’utente può passare da una modalità all’altra in base alla situazione di gioco. Inoltre, la presenza di due microfoni con funzione di eliminazione del rumore e dell’eco consente inoltre di parlare agli altri giocatori senza essere disturbati dal potente audio surround. Le modalità Music e Cinema regalano lo stesso realismo anche quando si guardano contenuti diversi dai giochi.

Il nuovo sistema GN01 si basa sulla tecnologia sonora originale True MAGESS (Majestic Augmented Gaming Environment Sound System) in cui 4 diffusori full-range propagano uno squillante audio surround in tutte le direzioni direttamente dal collo. I magneti al neodimio interni accentuano la nitidezza dei suoni.

Inoltre, il nuovo processore digitale esegue l’upmix dei contenuti da 2 a 4 canali per creare un audio surround realistico intorno alle orecchie. Il processore è compatibile anche con i contenuti multicanale (ad esempio a 5.1 canali). Questa combinazione di diffusori e tecnologia di elaborazione è la chiave per creare un campo acustico immersivo.

Il reparto tecnico di Panasonic ha studiato attentamente l'ergonomia del nuovo prodotto, in modo tale da garantire un livello di comfort ottimale anche dopo ore di gioco. GN01 vuole rappresentare l'ennesimo sforzo della compagnia di dedicarsi ai giocatori e segue la gamma TV Panasonic con l’introduzione della nuova tecnologia Game Mode Extreme nel nuovo TV LED Serie JX940, che riduce al minimo la latenza ed è compatibile con HDMI 2.1 HFR, VRR e AMD FreeSync Premium.

Lo speaker GN01 sarà disponibile a partire da fine settembre 2021 su Amazon, indicativamente ad un prezzo suggerito di 179 €.