Padre crea la capsula BB di Death Stranding per proteggere il figlio dal Coronavirus

Da sempre film e videogiochi ispirano invenzioni reali, a maggior ragione in tempi difficili come questi, dove il distanziamento sociale è l'unico modo per evitare di infettarsi e diffondere il nuovo Coronavirus. Abbiamo visto nei telegiornali persone con le mascherine più curiose, ma quello che ha fatto un padre cinese ha dell'incredibile, ed è uno splendido omaggio a un maestro dei videogiochi, Hideo Kojima.

Se non avete giocato a Death Stranding, la capsula di sicurezza creata dal padre cinese Cao Junjie per proteggere il suo bambino dal possibile contagio vi apparirà semplicemente un'idea curiosa, ma se invece avete giocato all'ultima creazione di Kojima, vedrete che si tratta praticamente di una capsula BB (Baby Bridge) come quella presente nel videogioco.

Il padre cinese è un gamer appassionato e, nel video che vedete in questa news, spiega proprio come si sia ispirato al titolo di Kojima. Tra l'altro in un'immagine è possibile scorgere anche il logo dell'Umbrella Corporation, tratto da Resident Evil.

Cao Junjie è riuscito a realizzare una capsula molto funzionale, dotata di un filtro e un monitor che mostra la qualità dell'aria. C'è anche la possibilità di inserire la mano, tramite un guanto, in modo da accarezzare il bambino o alimentarlo. L'uomo e la moglie indossano inoltre una maschera anti-gas per uscire di casa, portandosi dietro "a traccolla" il bambino all'interno della capsula. Insomma, una protezione totale, con un pizzico di cultura nerd che non guasta mai.