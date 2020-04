Pac-Man Championship Edition 2 in regalo a tutti i giocatori PC e console

Con l'obiettivo di intrattenere (e premiare) gli utenti chiusi in casa, Bandai Namco decide di regalare il suo Pac-Man Championship Edition 2 ai possessori di PlayStation 4 e Xbox One e agli utenti PC, tramite Steam. Il publisher segue il medesimo trend lanciato da altre aziende del settore - e non solo - invitando i gamer a trascorrere questi giorni di quarantena in compagnia di una delle più grandi mascotte della storia videoludica.

L'ultima avventura di Pac-Man gratis fino al 10 maggio

Uscito nel 2016 su PC (Windows) e sulle console casalinghe, Pac-Man Championship Edition 2 è il sequel di una delle iterazioni più acclamate della serie Bandai Namco. Proprio come il suo predecessore, l'arcade si basa sul tradizionale gameplay introdotto per la prima volta nel 1980, riproposto - in questo caso - attraverso un'innovativa formula dai ritmi decisamente più frenetici.

Tra le principali novità di Championship Edition 2 troviamo alcune modalità di gioco inedite, tra cui una Adventure Mode che inviterà i giocatori a completare una serie di obiettivi e di affrontare persino delle gigantesche boss fight.

Pochi giorni fa, sui suoi canali social, Bandai Namco US ha annunciato la promozione che porta Pac-Man nelle case di migliaia di utenti. Dallo scorso venerdì, 24 aprile, è infatti possibile ottenere una copia gratuita di Championship Edition 2. L'iniziativa è stata promossa con l'iconica tagline della compagnia 'More Fun for Everyone' - con una leggera modifica, visto l'attuale periodo.

We’re asking fans to do their part and have #MoreFunForEveryone - at home!



To lend a ✋, we’re sending our goodwill ambassador, PAC-MAN, into every 🏠 by making PAC-MAN Championship Edition 2 free from 4/24 - 5/10! pic.twitter.com/pSnrPIEK2t — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 24, 2020