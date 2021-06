Overwatch 2 su Nintendo Switch? Sì, ma solo con dei compromessi

L'attesissimo Overwatch 2 è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma ciò non ha impedito a Blizzard Entertainment di svelare succosi dettagli sul sequel del suo acclamato sparatutto competitivo. A tal proposito, il team di sviluppo ha recentemente parlato delle difficoltà riscontrate nello sviluppo della versione Switch: il gioco arriverà sulla console ibrida di Nintendo, ma Blizzard sarà costretta a fare "alcuni compromessi". Facciamo chiarezza.

Overwatch 2: la versione Switch ha messo in difficoltà Blizzard

In occasione di una sessione Q&A, su Reddit gli sviluppatori di Overwatch 2 hanno risposto alle domande dei fan e svelato alcuni retroscena sullo stato attuale dei lavori. John Lafleur, Technical Director del gioco, è dunque intervenuto per parlare dei progressi effettuati sul fronte grafico e dei benefici offerti dalle piattaforme di ultima generazione.

"Dato che l'hardware si è evoluto dal lancio di Overwatch, arricchiremo il motore grafico di OW2 con più feature di fascia alta", ha dichiarato Lafleur. "In ogni caso, stiamo anche lavorando duramente per assicurarci che tutte le nostre piattaforme ricevano la migliore esperienza, anche in PvE". A tal proposito, lo sviluppatore ha speso qualche parola per la versione Nintendo Switch, console che, ricordiamo, nel 2019 aveva accolto un eccellente porting di Overwatch.

Il Technical Director ha spiegato che lo sviluppo di Overwatch 2 per Switch si sta dimostrando "un po' più impegnativo" rispetto ai lavori in corso per le altre piattaforme. "Dovremo fare alcuni compromessi", ha anticipato Lafleur, spiegando che "alcuni dei miglioramenti grafici potrebbero non essere visibili" nella versione destinata alla console Nintendo.

Non ci è dato conoscere l'entità dei compromessi menzionati da John Lafleur, ma lo sviluppatore ha rassicurato i fan: "Ci assicureremo che tutte le meccaniche relative al gameplay ci siano". Blizzard darà priorità alle meccaniche di gioco, ma potrebbe rivedere le prestazioni della versione Switch disabilitando eventuali effetti grafici o, molto probabilmente, riducendo risoluzione e frame rate; ricordiamo dopotutto che, sulla console Nintendo, il primo capitolo di Overwatch gira a 900p e 30 fps sia in modalità dock che in quella portatile.

Lafleur ha concluso ammettendo di non poter garantire che la versione Switch di Overwatch 2 venga rilasciata contemporaneamente con le altre versioni. Ricordiamo che il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

