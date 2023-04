Overwatch 2, in arrivo un nuovo supporto: ecco Lifeweaver e le sue nuove abilità

Con Lifeweaver diventeranno 37 gli eroi di Overwatch 2. Il personaggio arriverà l'11 aprile, quando prenderà il via la Stagione 4 dello shooter multiplayer di Blizzard, che vedrà la nuova aggiunta nella line-up in qualità di supporto, uno fra i più complessi mai sviluppati all'interno del videogioco.

Blizzard racconta così il nuovo personaggio:

"Proveniente dalla Thailandia, Lifeweaver è noto per l'amore e il rispetto verso la natura, nonché per la sua tecnologia avanzata della bioluce. Questa rivoluzionaria tecnologia viene espressa tramite le sue abilità e gioca un ruolo chiave nell'aspetto utilitario e da guaritore del suo kit. Che si tratti di elevare i suoi alleati con la Piattaforma di Petali, attirarli al sicuro con la Presa Vitale oppure sostenerne la salute col Bocciolo Curativo, Lifeweaver è un eroe di supporto a tutto tondo che fornisce ampia utilità e sostentamento alla squadra."

Lifeweaver, tutte le abilità del nuovo supporto di Overwatch

Lo stile di gioco viene descritto dallo sviluppatore come "uno dei più complessi mai visti finora". Lifeweaver viene poi presentato come il primo eroe di Overwatch apertamente pansessuale: "Non vediamo l'ora che giocatori e giocatrici si godano tutto ciò che Lifeweaver ha da offrire al gioco quando si unirà alla lotta l'11 aprile", ha commentato l'azienda nella nota diffusa alla stampa.

Blizzard ha anche rilasciato dettagli approfonditi su alcune delle specialità implementate per il nuovo personaggio, promettendo "uno stile di gioco unico che introduce alcune nuove meccaniche". Fra le spell che avrà a disposizione per supportare gli eroi in battaglia c'è - come primo fuoco primario - Bocciolo curativo, che "si basa vagamente su un bersaglio", in maniera simile ai Moduli Riparatori di Brigitte. Il fuoco primario alternativo è invece Raffica di spine, pensata anch'essa come abilità di difesa ma che può essere impiegata anche con lo scopo di infliggere una discreta quantità di danni.

L'abilità del fuoco secondario è Piattaforma di Petali, con cui Lifeweaver lancia un bocciolo che all'impatto fornisce una piattaforma floreale attraverso cui alleati o amici vengono sollevati per aria per un certo lasso di tempo. Si tratta di un'abilità altamente strategica che può essere unita a Scatto Rinvigorente, che proietta l'eroe nella direzione frontale curandolo leggermente. Usate insieme, le due spell consentono di percorrere un'ampia distanza sia verticalmente sia orizzontalmente.

Lifeweaver può beneficiare inoltre di Presa Vitale, che attrae un eroe alleato proteggendolo da qualsiasi danno (ma non interrompendo gli effetti di eventuali Ultra subite). La Ultra di Lifeweaver è Albero della Vita, un albero di bioluce che pulsa di energia curativa: si tratta di un riparo per tutta la squadra che non solo cura gli eroi alleati, ma anche impedisce ai colpi nemici di raggiungerli. Il nuovo eroe sarà disponibile per tutti dall'11 aprile, all'inizio della Stagione 4. Con il Pass Battaglia Premium è possibile sbloccarlo subito, con l'eroe che può essere provato nella sala d'allenamento, nelle partite personalizzate e nella modalità B.O.B. Weaver.