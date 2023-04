Overwatch 2 e Matrice Difensiva: fermati 100 mila cheater

Matrice Difensiva è il nome dell'iniziativa di Blizzard volta ad assicurare un'esperienza il più possibile onesta in Overwatch 2, il quale è appena entrato nella Stagione Quattro che ha segnato, tra le altre novità, il debutto dell'eroe Lifeweaver. "La nostra prima linea guida, "onesto è divertente", nasce dalla convinzione che i cheat non siano minimamente accettabili in Overwatch 2" sostiene Blizzard nel suo blog.

Blizzard fa sapere di aver bloccato circa 100 mila giocatori che facevano uso di cheat dal momento del lancio di Overwatch 2 a oggi. Un numero significativo di ban, se si considera che sono passati solamente 6 mesi da allora. Questi giocatori usavano trucchi di vario genere, come bot per la mira automatica e hack per attraversare le pareti. Blizzard aggiunge che, nella stragrande maggioranza dei casi, questi account sono stati bannati in via permanente.

Il passaggio al modello free-to-play, avvenuto con il lancio del secondo capitolo, ha per ovvie ragioni moltiplicato la presenza di cheater nei server di gioco. Blizzard è arrivata a espellere 5 mila account in una settimana: "Abbiamo effettuato un'ingente ondata di bandi contro chi ha usato gli hack più noti e utilizzati. Inoltre, abbiamo preso provvedimenti per ostacolare direttamente gli hack non autorizzati e impedirne l'uso in Overwatch 2" si legge ancora sul blog. "Anche se questi sono solo i primi passi fatti per contrastare il cheating, il nostro impegno contro i cheat è in continua evoluzione".

Altre iniziative prevedono la concessione di ricompense eque per i giocatori più virtuosi e abili, la promozione dell'inclusività e la prevenzione dei comportamenti tossici, purtroppo spesso frequenti nei titoli multiplayer competitivi come Overwatch. Inoltre, la casa di Irvine sottolinea quanto sia importante la comunicazione tra i compagni di team per poter ottenere le migliori prestazioni, insieme alle segnalazioni nei confronti dei giocatori tossici.