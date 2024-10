Outlast: 1,8 TB di dati sottratti allo studio con un attacco hacker, ma gli utenti sono al sicuro

Red Barrells, studio di sviluppo del franchise di Outlast, ha subito un attacco hacker con il quale sono stati sottratti 1,8 TB di dati. La software house ha chiarito che i dati dei giocatori non sono stati compromessi, ma il furto avrà ripercussioni sui progetti in sviluppo.

La compagnia ha spiegato che non appena l'attacco è stato rilevato sono state adottate le contromisure per proteggere i sistemi e i dati in essi contenuti. Ha anche incaricato un gruppo di esperti in sicurezza informatica di indagare sull'accaduto.

"Con l'indagine ora completata e l'evento di sicurezza contenuto, vogliamo rassicurarvi che i nostri giocatori non sono stati influenzati dall'evento. L'impatto sulla nostra tempistica di produzione è stato significativo. Faremo del nostro meglio per seguire la nostra tabella di marcia, ma sfortunatamente alcune cose dovranno essere rimandate. Condivideremo un aggiornamento più dettagliato al riguardo il prima possibile" si legge nell'annuncio su X.

Secondo quanto riportato da MP1st, che avrebbe parlato con una fonte informata sui fatti, il gruppo di malintenzionati prende il nome di "Nitrogen" e si sarebbe formato da poco. Gli hacker avrebbero sottratto informazioni sulle carte di credito (seppur non sia chiaro di chi in particolare), informazioni sulle risorse umane, build di gioco e il codice sorgente completo di almeno Outlast e Outlast 2.

Secondo la fonte, rimasta per ovvi motivi anonima, il gruppo starebbe chiedendo un'elevata somma in denaro. Se non corrisposta, un file da 1,5 milioni di righe – contenente probabilmente tutte le informazioni sottratte – verrebbe reso pubblico.

Nel frattempo, la software house ha fatto sapere che rafforzerà i suoi sistemi di sicurezza. Una contromisura indispensabile considerando che ormai anche Red Barrels gestisce un live-service: The Outlast Trials. Questo genere di giochi richiede che l'utente sia costantemente connesso ai server di gioco, ragione per cui è più esposto ad eventuali attacchi.