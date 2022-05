Offerte MSI e ASUS: il meglio del gaming (monitor, portatili, cuffie e altro) con forti sconti

MSI mette in offerta tre fra i suoi monitor più richiesti dei brand Artymis e Optix. Abbiamo due pannelli curvi, con tutte le caratteristiche più ricercate dai giocatori, ora con sconti fino a 200 euro .

Se state cercando un portatile dalle prestazioni molto elevate, e veniamo in casa ASUS, occhio a queste tre proposte, che si trovano nella vetrina Gaming Week di Asus. Si tratta di configurazioni con le più avanzate soluzioni mobile GeForce RTX, addirittura nel caso del bellissimo ASUS ROG Zephyrus M16 con la 3070 8GB, con sconti fino a 700 euro !

Se siete alla ricerca di un ottimo computer portatile con caratteristiche da gaming, ma che va benissimo anche per l'uso per la produttività più spinto, questo ASUS TUF Dash F15 è ora la soluzione ideale per voi. Con il Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-11370H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, RAM da 8GB DDR4 e SSD PCIE da 512GB vanta, infatti, una configurazione di tutto rispetto.

Questo MSI Katana, invece, equipaggia il processore Intel I7-11800H, ma per il resto ha una configurazione molto simile a quella del modello precedente, con ottimo display con refresh rate da 144 Hz con diagonale da 15,6 pollici, GeForce RTX 3050, 16GB RAM DDR4 3200MHz e SSD da 512 GB.

Mouse ASUS ROG Strix Impact II, cuffie ASUS ROG Delta S e il monitor ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN, qualità e prestazioni elevatissime da ASUS, ora a prezzi scontati, e di molto!

