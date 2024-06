NZXT svela al Computex la nuova line-up di componenti per PC Gaming

NZXT ha recentemente svelato una nuova linea di prodotti innovativi per il mondo del PC-building. Presentati in anteprima al, questi nuovi componenti dimostrano ancora una volta l'impegno di NZXT nel fornire soluzioni all'avanguardia per la community dei gamer.

Tra le novità più interessanti spiccano le ventole single-frame F-Series RGB Core. Queste rappresentano un'alternativa semplificata ai tradizionali sistemi di ventole modulari e daisy chain. I modelli F240, F280 e F360 RGB Core combinano infatti più ventole ad alte prestazioni in un design all-in-one senza soluzione di continuità. Questo approccio riduce notevolmente il numero di cavi e viti necessari, snellendo il processo di assemblaggio e migliorando l'estetica finale del sistema.

Le ventole RGB Core single-frame sono dotate di un singolo cavo a 8 pin che combina le connessioni RGB e PWM, consentendo un controllo unificato dell'illuminazione e delle velocità tramite il nuovo NZXT Control Hub (previsto per il terzo trimestre 2024) o collegandosi direttamente alle porte ARGB e ventola a 5V di una scheda madre.

Un'altra novità di rilievo è il case NZXT H7 Flow, che si ispira ai design a doppia camera per offrire un layout unico che bilancia estetica e prestazioni in un ingombro ridotto. L'interno del case è stato riprogettato per consentire un posizionamento verticale dell'alimentatore, permettendo così l'installazione di 3 ventole da 120 mm sul fondo per un flusso d'aria diretto verso la GPU.

Il nuovo H7 Flow supporta inoltre radiatori di grandi dimensioni (fino a 420 mm nel corpo e 360 mm nella parte superiore), garantendo un raffreddamento a liquido ottimale. Sono inoltre presenti pannelli traforati per massimizzare il flusso d'aria e filtrare la polvere, oltre a un accesso facilitato ai pannelli e un sistema intuitivo di gestione dei cavi per un assemblaggio semplificato.

Completano la nuova lineup di NZXT gli alimentatori C-Series ATX 3.1 ad alte prestazioni, progettati per soddisfare le crescenti esigenze energetiche delle configurazioni PC più avanzate.

Questi alimentatori garantiscono un'efficienza energetica di ottimo livello e una stabilità di alimentazione superiore, assicurando prestazioni eccellenti anche nelle situazioni di carico più impegnative.