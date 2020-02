NVIDIA: un'esclusiva RTX 2080 Ti dedicata a Cyberpunk 2077

Cogliendo l'occasione offerta da uno dei giochi più attesi dell'anno, NVIDIA mette in palio la sua GeForce RTX 2080 Ti, top di gamma riproposta in un'esclusiva variante dedicata a Cyberpunk 2077, ultima fatica dei ragazzi di CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt).

L'iniziativa invita i giocatori a partecipare a un semplice contest visitando i profili social di NVIDIA GeForce, dove sarà possibile interagire con determinati post dedicati alla GPU in edizione limitata. Il premio è a dir poco seducente, ma gli italiani restano esclusi dal concorso.

RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition: tanto bella quanto potente

Basata sulla più recente architettura Turing, la GeForce RTX 2080 Ti rappresenta la punta di diamante dell'intera gamma GPU di NVIDIA. Con 11 GB di memoria GDDR6 e il supporto alla tecnologia ray-tracing, la scheda grafica può garantire il massimo livello qualitativo per i giochi di ultima generazione e per i (pochi) titoli 'RTX On'. Tra questi, anche Cyberpunk 2077 supporterà il ray-tracing in tempo reale, non a caso è stato scelto da NVIDIA per la sua ultima edizione limitata.

La RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition - rinominata 'RTX 2077 Ti' nell'annuncio di NVIDIA - vanta un rivestimento in alluminio AL5052 personalizzato, che riporta le linee futuristiche e l'iconico giallo fluo di Cyberpunk 2077; ovviamente c'è anche il logo del gioco, raffigurato sulla parte posteriore della scheda. Ciliegina sulla torta, il logo GeForce RTX che rinuncia all'emblematico verde NVIDIA a favore del celeste Cyberpunk.

Questa meravigliosa GPU non verrà messa in commercio, ma potrà essere vinta da qualche fortunato fan. Sono stati realizzati solo 200 modelli della RTX 2080 Ti dedicata a Cyberpunk 2077 e saranno regalati ai giocatori che parteciperanno al contest di NVIDIA, seguendo le essenziali regole dettate sulle pagine social del produttore. Gli aspiranti partecipanti dovranno dunque dirigersi su Twitter, Facebook e Instagram, commentare - ed eventualmente condividere - i post dedicati alla Limited Edition e includere l'hashtag #RTXOn.

Il contest di NVIDIA si concluderà il prossimo 28 febbraio 2020. Fino a tale data saranno pubblicati altri post legati all'iniziativa: i partecipanti potranno interagire anche con i post addizionali e aumentare, così, le proprie chance di vittoria.