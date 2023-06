No Man's Sky è appena arrivato su Mac e ha il supporto al cross-play. Presto anche in VR su Apple?

Hello Games annuncia che la sua avventura spaziale di grande successo, No Man's Sky, è ora disponibile anche nella versione Mac. Coloro che possiedono la versione Windows su Steam, inoltre, potranno gratuitamente accedere alla controparte per le piattaforme di Apple. Inoltre, prossimamente No Man's Sky arriverà anche su Mac App Store.

Per poter giocare No Man's Sky su Mac servono dispositivi con processore prodotto da Apple o con Intel Core i5 come requisito minimo. Inoltre, il porting supporta il cross-save con Windows, in modo da poter condividere la partita fra le due piattaforme, e cross-play, per giocare insieme ai possessori di PC Windows, così come delle console (ad eccezione di Nintendo Switch) e i dispositivi VR.

Viene definito come uno dei primi titoli a supportare la tecnica di upscaling di tipo MetalFX (temporale e spaziale), mentre il supporto a Metal 3 consente di avere una grafica di qualità paragonabile a quella delle versioni console senza gravare eccessivamente sulla durata della batteria dei portatili Apple.

Ricordiamo che la versione originale di No Man's Sky è arrivata nel 2016, mentre il simulatore spaziale è ora disponibile sulle piattaforme Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PS5, PC e Nintendo Switch, oltre che in formato VR accessibile tramite vari visori, PlayStation VR 2 incluso. L'arrivo su Mac era già stato annunciato in occasione della WWDC dello scorso anno, mentre l'edizione di quest'anno, prevista per la giornata di lunedì quando in Italia saranno le 19:00, dovrebbe ospitare l'atteso annuncio del visore VR di Apple.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con Apple per produrre una versione che faccia sentire i giocatori a casa propria su Mac", ha dichiarato Hello Games in un comunicato stampa. "Questo apre la strada a un futuro entusiasmante sui prossimi hardware di Apple". Secondo alcuni, queste parole lascerebbero intendere l'approdo di No Man's Sky sul visore il cui annuncio è ormai imminente.