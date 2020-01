Nintendo: un miliardo di dollari per i suoi giochi mobile, trionfa Fire Emblem Heroes

Fino a pochi anni fa Nintendo si rifiutava di portare i suoi popolari franchise su altre piattaforme, in primis su smartphone. Il recente, drastico cambio di rotta ha però ricompensato la casa di Kyoto, che negli ultimi tre anni ha ricavato più di 1 miliardo di dollari dalla vendita dei suoi giochi mobile. Sono sei i titoli sviluppati dalla Grande N per i dispositivi iOS e Android, ma uno di questi ha totalizzato il 61% dell'intera somma comunicata dalla società: è Fire Emblem Heroes il titolo mobile più redditizio di Nintendo.

Fire Emblem Heroes conquista gli utenti Android e iOS

Sono stati oltre 452 milioni i download complessivi dei titoli Nintendo da App Store e Google Play Store. Un successo trainato da franchise quali Super Mario, Fire Emblem e Animal Crossing, trasposti sui device mobile con versioni free-to-play dall'approccio immediato e intuitivo.

Il tutto ha avuto inizio nel 2016 con Super Mario Run, che è attualmente il gioco Nintendo più scaricato su smartphone e tablet con ben 244 milioni di installazioni - ovvero il 54% del totale dei download appena segnalato.

Ciononostante, è stato Fire Emblem Heroes a regalare alla casa di Kyoto gli incassi maggiori: con 'soli' 18 milioni di download, Heroes ha portato circa 656 milioni di dollari nelle casse di Nintendo ( 61% ) - secondo il report diffuso da SensorTower. Segue Animal Crossing: Pocket Camp, altro titolo particolarmente apprezzato dai giochi, come dimostrano i 131 milioni di dollari ( 12% ) ricavati dal 2017 a questa parte. Al terzo posto troviamo un titolo che non è ancora approdato in Europa, tale Dragalia Lost, nuova proprietà intellettuale che è riuscita a generare 123 milioni di dollari ( 11% ).

Senza troppe sorprese, vista la tiepida accoglienza da parte dei giocatori, i tre giochi dedicati a Mario si sono rivelati i meno redditizi. Mario Kart Tour rappresenta l' 8% dei suddetti ricavi, totalizzando 86 milioni di dollari, seguito dal già citato Super Mario Run con 76 milioni ( 7% ). Dr. Mario World è stato il gioco meno popolare per quanto concerne le vendite, con soli 4.8 milioni di dollari ( 1% ). Ricordiamo, in ogni caso, che Super Mario Run è l'unico gioco del catalogo mobile di Nintendo a non integrare un sistema di acquisti in-app.

I risultati conquistati da Fire Emblem Heroes sono a dir poco impressionanti. Parliamo, in media, di 41 dollari per ogni download del gioco free-to-play, il che conferma il successo del modello gratuito (con in-app purchase) per quel che riguarda il mercato mobile.