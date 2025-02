Nintendo Switch 2 potrà trasmettere in wireless alla TV? Un brevetto sembra suggerirlo

Nintendo Switch 2 è indubbiamente l'hardware più atteso di questo 2025 dai giocatori su console – e forse non solo – ma per le specifiche bisognerà attendere il Direct del 2 aprile. Nel frattempo, un brevetto rintracciato dal canale YouTube TropicArlo sembra suggerire la possibilità di trasmettere le immagini alla TV anche quando non è alloggiata nella Dock Station.

Nel brevetto, Nintendo non parla di trasmissioni wireless, ma di una tecnologia simile al Rollback Netcode. Si tratta di una soluzione adottata nell'ambito del multigiocatore online per ridurre al minimo l'input lag soprattutto nei picchiaduro, ma che nel caso del netcode va chiaramente implementata nel codice di gioco.

Ma di cosa stiamo parlando? Facciamo un esempio pratico: stato conducendo una partita online. Inevitabilmente, c'è un tempo di latenza che intercorre tra l'immissione dell'input e la visualizzazione a schermo. A questo si aggiunge anche la latenza tra noi e il nostro avversario, determinata per lo più dalla connessione di cui ognuno dispone.

Per risolvere il problema, l'ultimo ritrovato degli sviluppatori è il Rollback Netcode. In buona sostanza, questa tecnologia prevede i movimenti del giocatore: se stiamo camminando in avanti, il sistema elaborerà i frame successivi sulla base di quell'input e sposterà il personaggio in avanti facendo sì che tutti i giocatori visualizzino simultaneamente l'azione.

Ma cosa succede se la previsione è errata, ad esempio, se invece di continuare la camminata il giocatore decide di saltare? La tecnologia effettua il rollback, ovvero torna ai frame precedenti al nuovo input. Il problema è che peggiore sarà la connessione, più questo rollback incide sull'aspetto visivo del gioco fino a generare bug e glitch che potrebbero inficiare l'esperienza.

Sta quindi agli sviluppatori implementare al meglio il Rollback Netcode. Cosa c'entra tutto questo con Nintendo? Ebbene, pare che Nintendo stia integrando una funzione simile sulla sua prossima console, anche se non è chiaro in quale contesto. Potremmo pensare a una funzionalità del sistema che abilita il rollback netcode in tutti i giochi multiplayer, anche se considerando i problemi che può generare sarebbe piuttosto rischioso – perfino alcuni sviluppatori sono riluttanti a integrarlo nei propri giochi.

Più plausibile, invece, sarebbe l'utilizzo di questa tecnologia per effettuare la trasmissione delle immagini alla TV anche quando non è inserita nella Docking Station. Non sappiamo in che modo potrebbe implementarlo Nintendo, ma comunicare a distanza con la docking station potrebbe aprire a diverse opportunità interessanti.

Come di consueto, vi ricordiamo che la registrazione di un brevetto non è indicativa di un'implementazione o della produzione di un dispositivo. Per ora, quindi, si tratta di semplici speculazioni e non sappiamo se Nintendo Switch 2 sia o sarà mai in grado di trasmettere via wireless i giochi. Non rimane che attendere ulteriori informazioni direttamente dalla casa di Kyoto.