Nintendo Switch 2 è già in vendita, alla modica cifra di 38.000 euro

Nintendo Switch 2 è stata anticipata solo poche settimane fa e per il solo reveal completo bisognerà attendere il 2 aprile. Si prevede, infatti, una disponibilità per la fine dell'anno, ma pare che qualche fornitore del mercato nero cinese sia già riuscito a mettere le mani sulla nuova console e la stia rivendendo.

Come riportato nel subreddit di Nintendo Switch 2, l'utente Xiahongshu ha condiviso la sua conversazione con un venditore che sostiene di avere a disposizione l'intero sistema: console, Joy-Con e Docking Station. Il prezzo propostogli è di ben 290.000 yuan, ovvero circa 38.000 euro.

Un utente standard, salvo eccezioni, non spenderebbe mai una cifra che è sostanzialmente l'equivalente di 100 unità secondo le previsioni – secondo le ultime voci, la console avrà un prezzo di listino di 400 euro. Di fatti, il venditore non si rivolge a utenti finali, quanto ai produttori di accessori che avrebbero così modo di testare in anticipo i dispositivi.

Si presuppone, infatti, che l'eventuale acquirente abbia modo di ammortizzare l'investimento una volta immessi sul mercato i propri prodotti. Naturalmente, si tratta di terze parti che non hanno ottenuto una partnership con Nintendo e di conseguenza non riceveranno un sample della console in anticipo.

Naturalmente, non sappiamo se questo venditore abbia effettivamente a disposizione la console, ma probabilmente non ci metteremo molto a scoprirlo. Fu proprio l'utente Xiahongshu ad acquistare per poi condividere un modello CAD della console che poi si è rivelato fedele a quanto mostrato da Nintendo. Non è da escludere che lo stesso utente nelle prossime settimane offra uno sguardo ravvicinato alla console reale stavolta.