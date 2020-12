Nintendo sorveglia gli hacker: tattiche intimidatorie nei documenti trapelati

Il 2020 si è rivelato un anno particolarmente difficile per le aziende, soprattutto per Nintendo. Il colosso di Kyoto è stato vittima di un leak senza precedenti: sono trapelate informazioni circa console e giochi mai rilasciati, così come i codici sorgente di piattaforme come GameCube e Wii. Altri dati sensibili riguardano le strategie stesse adottate dall'azienda in determinati contesti, come in quello della sicurezza, dove la compagnia ha operato in modalità alquanto insolite.

Nintendo: ecco come ha deciso di contrastare gli hacker e i modder

Il leaker Eclipse, molto attivo per tutto quello che riguarda il mondo Nintendo, ha condiviso una serie di documenti aziendali che svelerebbero alcune misure di sicurezza adottate dalla Grande N per contrastare gli hacker e i modder che hanno maneggiato le loro proprietà intellettuali.

Viene dunque preso in esame il caso di Neimod, modder belga che nel 2013 è stato in grado di violare il Nintendo 3DS. Leggendo i documenti scopriamo che la compagnia ha condotto diverse indagini sul ragazzo, curiosando nella sua vita professionale e in quella privata. Troviamo un vero e proprio elenco delle attività di sorveglianza svolte - presumibilmente - da Nintendo, che avrebbe così scoperto dove vive Neimod, dove lavora e con quali persone è entrato in contatto.

I piani di Nintendo includevano anche un incontro diretto con il modder: l'azienda ha infatti messo in piedi un piccolo team incaricato di avvicinarsi a Neimod con l'obiettivo di convincerlo a collaborare.

La strategia "Knock and Talk" architettata dall'azienda è sorprendentemente dettagliata e include persino uno schema che raccoglie tutti i possibili esiti della conversazione con l'hacker. Se il modder - Neimod, in questo caso specifico - avesse scelto di collaborare con l'azienda, Nintendo avrebbe finalizzato la propria proposta; in caso contrario, la compagnia avrebbe agito per vie legali.

Il tutto è stato riportato da Eclipse e confermato da alcuni modder che, a quanto pare, erano stati già contattati da Nintendo per le stesse motivazioni. È il caso di Hector Martin, coder che nel 2015 era stato approcciato dall'azienda giapponese via mail per una "consulenza speciale".

Storytime: I did some pentesting and advising work for Nintendo after they approached me (via email, not stalking) in 2015. This was professional work on a freelance/consulting basis.



That NDA has expired. I won't talk about project details but let's talk about how that went. — Hector Martin (@marcan42) December 22, 2020

Martin ha inoltre commentato la questione delle attività di stalking, citando l'esempio del modder Bushing: era stato contattato telefonicamente da Jodi Daugherty, ex avvocato di Nintendo of America, che avrebbe messo in atto un'autentica "tattica intimidatoria", secondo il coder.