Nintendo lancia il sito Switch Online Playtest Program: primo MMO per la casa di Super Mario?

Il playtest si svolgerà dal 23 ottobre fino al 5 novembre, ed è disponibile solo per le circa 10.000 persone che si sono già registrate al programma

Nintendo ha fornito ulteriori informazioni rispetto al suo programma di playtest reso disponibile tramite il sito Switch Online Playtest Program. Si tratta della prova di un gioco online non ancora ufficialmente rivelato, e si svolgerà dal 23 ottobre al 5 novembre. Altri dettagli sono stati comunicati ai partecipanti selezionati per la prova, ma è stato chiesto loro di non condividerli pubblicamente.

Il software di prova è ora disponibile per il download e richiede 2,2 GB di spazio libero sulla console Nintendo Switch. Secondo indiscrezioni, questo potrebbe rappresentare il tentativo di Nintendo di sviluppare il suo primo gioco in stile MMO (massively multiplayer online).

Il progetto viene descritto così: "l'obiettivo è lavorare con altri per 'sviluppare' un pianeta enorme ed espansivo utilizzando creatività e risorse". I giocatori incontreranno "nuove terre, nemici e risorse" man mano che procedono e si troveranno all'interno di "Beacon" di loro competenza e modificabili. Queste zone "Beacon" sono personali: i giocatori possono "spostare, sollevare o modificare oggetti" nelle zone in cui si trovano e non possono modificare nulla all'interno del "Beacon" di qualcun altro.

Esiste un hub sociale separato chiamato "Dev Core" in cui i giocatori possono salire di livello, ottenere oggetti e interagire tra loro. Nintendo parla anche di "funzionalità UGC (User-Generated Content)" per la creazione e la condivisione di contenuti personalizzati. Tuttavia, i giocatori devono superare un test in-game "per dimostrare di aver compreso quanto sia importante il rispetto nelle comunicazioni" prima che questa capacità possa essere sbloccata.

Al di là dei dettagli piuttosto vaghi, sembra un progetto accomunabile a Minecraft o Roblox, per una volta sotto il controllo diretto di Nintendo. Non è neanche certo se si tratti di una proprietà intellettuale nuova o se il progetto rientri in un immaginario Nintendo già esistente.