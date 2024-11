Nel fine settimana verrà lanciato Fortnite Capitolo 6, ispirato alla mitologia giapponese

Epic Games ha appena reso disponibile all'interno del gioco il trailer di lancio del Capitolo 6 di Fortnite, la nuova fase destinata a rinnovare in maniera consistente il celebre gioco di Battle Royale. Il debutto del Capitolo 6 è previsto per domenica 1 dicembre, mentre sabato 30 ci sarà in Fortnite l'evento live "Remix", che avrà come protagonisti Eminem e Snoop Dogg.

Il nuovo capitolo introduce un tema ispirato alla mitologia giapponese e ai samurai, con ambientazioni inedite come santuari, fiumi, pianure, terreni agricoli e foreste. Tra gli elementi distintivi della stagione che prenderà il nome di "Hunters" i contenuti legati al combattimento contro creature mitologiche, così come i duelli con le spade.

Nel trailer si conferma la presenza di Godzilla, che apparirà come un enorme boss che si aggira nella nuova mappa ispirata al Giappone. Ci sono anche altri boss più piccoli, insieme a un gigantesco samurai, una maschera demoniaca fluttuante e una tartaruga gigante che farà presenza fissa sulla mappa (ma che non sembra attaccabile).

Fortnite potrebbe introdurre anche nuovi pet per i personaggi controllati dai giocatori, raffigurate in alcune immagini che mostrano creature come piccoli draghi che siedono sulle spalle dei personaggi. Inoltre, Baymax di Big Hero 6, incluso nel Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 6, avrà la sua celebre emote "Balalala". Il Pass Battaglia della stagione, ad ogni modo, mantiene il prezzo standard di 950 V-Bucks, con opzioni aggiuntive per accelerare i progressi attraverso il Battle Bundle.

Dopo il lancio del Capitolo 6, arriverà anche la modalità Fortnite OG, che riporterà permanentemente la mappa originale del Battle Royale, insieme a un Pass Battaglia dedicato. Questa funzionalità, disponibile a partire dal 6 dicembre, supporta sia le modalità di costruzione classica sia quella Zero Build. Con la possibilità di rivivere le prime 10 stagioni di Fortnite e di riutilizzare le prime armi del titolo Epic, la modalità OG sarà dedicata proprio ai giocatori più nostalgici.