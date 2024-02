NBA Infinite: un nuovo gioco dedicato al basket americano, dal 18 febbraio su iOS e Android

È tra gli sport più seguiti al mondo e presto tornerà a intrattenere i suoi fan con un nuovo videogioco, questa volta in salsa mobile. Parliamo della pallacanestro e, più specificamente, della National Basket Association (NBA), che approda nuovamente sui dispositivi iOS e Android con un titolo mobile sviluppato da Level Infinite. Si intitola NBA Infinite ed è un gioco competitivo online in cui i giocatori potranno collezionare e potenziare un roster da sogno, ideare tattiche difensive e offensive e attuarle in diverse modalità di gioco, tra cui Dynasty 5v5.



NBA torna su mobile grazie a Level Infinite

"NBA Infinite è un gioco costruito da zero pensando ai giocatori", ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite. "Il nostro team si è dedicato alla creazione di un'esperienza che corrisponda a tutto ciò che i fan amano del basket. Insieme all'NBA e alla NBPA, abbiamo realizzato un gioco che alimenta la loro passione con un'esperienza coinvolgente a portata di mano".

Nel comunicato ufficiale vengono menzionate tre diverse game mode, ma quella principale sembra coinvolgere i giocatori in partite 3 contro 3. C'è poi la già citata modalità Dynasty con partite 5 contro 5 e, infine, una game mode dove sarà possibile sfidarsi in match 1v1. Ci saranno anche delle modalità 'extra', come la Gara da tre punti e la Partita da 11 punti.

Qualsiasi sia la modalità scelta, in Infinite sarà possibile impersonare i giocatori delle squadre più iconiche della NBA. A tal proposito, Level Infinite ha siglato una collaborazione con Karl-Anthony Towns: il cestista dei Minnesota Timberwolves sarà il volto ufficiale del gioco.

Al suo fianco ci saranno altri atleti ben noti ai fan, come De'Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Rudy Gobert, dei Minnesota Timberwolves, è invece l'atleta 'ambasciatore' per i mercati europei.

Per quanto concerne il gameplay, NBA Infinite offrirà meccaniche di gioco originali, ma non conosciamo molti dettagli. Vengono infatti menzionate le skill 'Exclusive' e 'Dominance' che, a quanto pare, saranno uniche per ogni atleta dell'NBA. Le stelle della lega nordamericana avranno anche moveset unici, basati sulle abilità distintive delle loro controparti reali. "Incrementate il livello dei giocatori per andare a canestro come Giannis Antetokounmpo, fare uno step back come Kevin Durant, mettere in crisi la difesa come Trae Young o realizzare una scarica di triple come Stephen Curry per tutto il giorno", recita il comunicato ufficiale.

Su smartphone e tablet, NBA Infinite offrirà un comparto multigiocatore che consente agli utenti di sfidare i propri amici o altri giocatori tramite un sistema di matchmaking online: "partecipate a una sessione veloce in multigiocatore tra tutti i giocatori di NBA Infinite per alimentare lo spirito competitivo! Giocate ovunque e condividete i vostri momenti migliori con il mondo intero".

NBA Infinite sarà disponibile gratuitamente dal 18 febbraio per i dispositivi iOS e Android.