NBA All-World: come Pokemon Go ma nel mondo del basket

NBA All-World è il nuovo gioco di Niantic, la software house che è diventata nota per aver realizzato Pokemon Go e Ingress, disponibile sui dispositivi mobile a partire dalla giornata di oggi. Come i predecessori, si basa ancora sulle tecnologie AR e di geolocalizzazione, per mezzo delle quali gli utenti possono cercare e sfidare le star dell'NBA nei propri dintorni, reclutarle nella propria squadra e sfidarle. NBA All-World estende quindi il mondo del basket al nuovo territorio della realtà aumentata.

Parliamo di un titolo free-to-play in cui i giocatori NBA reali (il gioco sfrutta la licenza ufficiale) compaiono attorno al giocatore mentre esplora gli ambienti reali e possono essere ingaggiati per fare parte della propria squadra virtuale. Successivamente, sarà possibile farli salire di livello affrontando vari tipi di sfide.

Non solo con le sfide si potranno migliorare le statistiche dei giocatori: il roster dei cestisti, infatti, potrà essere potenziato, migliorato e ampliato attraverso incontri, oggetti speciali e particolari “boost”. Una struttura che, quindi, ricorda proprio Pokemon Go, dove si andava invece in giro alla ricerca dei Pokemon, che qui sono sostituiti dalle star dell'NBA. Si possono, infatti, esplorare vari punti di interesse come statue, luoghi storici, ecc. Per ciascuno di questi luoghi vengono poi gestite delle classifiche fra tutti i giocatori che li hanno esplorati e hanno realizzato delle imprese nelle loro prossimità.

Dopo aver già reclutato un giocatore, a seguito di un incontro uno-a-uno, l’utente può sfidarlo nuovamente e coinvolgerlo in altre partite per guadagnare più Crediti, migliorare le sue statistiche ed esercitarsi nella precisione dei tiri. I campioni dell'NBA si possono sfidare nei tiri da lontano o nelle azioni di attacco o di difesa, dove per tempo bisogna agire sui pulsanti per bloccare e rubare la palla.

Più il livello della squadra aumenta più sarà possibile reclutare giocatori sempre più forti. L’utente deve assicurarsi che i parametri di Attacco, Difesa e Forma fisica siano sempre alti per ogni giocatore prima di ogni partita. Per mantenere alta l'energia della squadra, sono disponibili oggetti come le bevande energetiche.

Ogni utente può scalare la classifica mondiale basata su oltre 100.000 campi da basket del mondo reale per diventare il re del campetto e aggiudicarsi il primo posto. Per salire di posizione bisogna sfidare gli amici e altri giocatori. L'impostazione di gioco di NBA All-World rimane comunque di tipo PvE, con gameplay multiplayer asincrono basato sulle statistiche e i boost.

Muovendosi sulla mappa mentre si cammina, inoltre, si possono incontrare delle Drop Zone dove raccogliere oggetti e accessori da utilizzare per personalizzare i propri giocatori, come sneakers, magliette, palloni e tanti altri articoli ispirati alla cultura del basket. E non è solo una personalizzazione estetica, perché questi oggetti migliorano le statistiche dei giocatori.

Si tratta di accessori e vestiti all’ultima moda, direttamente ispirati da quelli di tanti famosi brand del mondo reale. Nel gioco, i giocatori possono inoltre mostrare le loro squadre, chattare con gli amici e competere in tornei “uno contro uno” per vincere esclusivi item di gioco.

I giocatori possono inoltre conoscere i luoghi del mondo reale che sono i preferiti dai giocatori NBA più gettonati e amati del momento. A supporto del lancio del gioco Niantic ha progettato anche una campagna di marketing intitolata “go. all. out.”, e una mini docuserie “Where I’m From”, che vedrà protagonisti giocatori dell'NBA come Jalen Green, Jordan Poole, Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins.

NBA All-World è costruito sulla piattaforma per sviluppatori Lightship di Niantic e sarà utilizzabile in combinazione con la social app Campfire, non appena sarà disponibile anche in Italia: questo aspetto aggiunge ancora maggiore socialità al gioco, rendendo più facile per gli utenti connettersi con altri appassionati di basket e con la più ampia comunità di NBA All-World.

NBA All-World si può scaricare gratuitamente da Google Play e da App Store.