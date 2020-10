NBA 2K21: un assaggio di next-gen con il primo trailer catturato su PS5

Uno dei primi giochi a sbarcare sulle console di nuova generazione è NBA 2K21, simulatore sportivo in sviluppo presso gli studi di Visual Concepts.

Il gioco di basket sfrutterà la potenza di Xbox Series X e PlayStation 5 per offrirci un comparto tecnico all'avanguardia, con una grafica fotorealistica e un framerate elevato. Lo conferma il trailer diffuso poche ore fa, catturato direttamente da PS5 per mostrarci le vere capacità della next-gen.

NBA 2K21 sarà "il più grande gioco nella storia del franchising"

Come spiega 2K Games nel comunicato ufficiale, la versione next-gen di NBA 2K21 sarà in grado di "sfruttare appieno l'incredibile potenza, velocità e tecnologia della prossima generazione di console". Ed è proprio quello che osserviamo nel nuovo trailer del titolo sportivo, in cui assistiamo a una partita tra i Golden State Warriors di Stephen Curry e i Dallas Mavericks di Luka Dončić.

Tra le novità di questo episodio troveremo un inedito sistema d'illuminazione e una rinnovato motore fisico, uniti a un dettaglio visivo maniacale. I movimenti dei giocatori sono trasposti su schermo con un nuovo comparto di animazioni, che restituiscono un'azione fluida e realistica, e attraverso il cosiddetto Impact Engine, per la gestione delle collisioni. Oltre agli atleti, l'arena ospiterà circa 150 personaggi controllati dall'intelligenza artificiale.

"Mai prima d'ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco", afferma Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "NBA 2K21 è il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento rapido delle luci e incredibili nuove funzionalità di gameplay possibili solo su hardware di nuova generazione".

Nei prossimi giorni 2K svelerà ulteriori novità per l'ultima iterazione del suo simulatore di pallacanestro. In merito agli annunci previsti, daremo uno sguardo ravvicinato alle modalità MyCAREER, WNBA, MyGM e MyLEAGUE. Verranno inoltre svelati nuovi dettagli circa l'IA di prossima generazione e le modifiche apportate al MyPLAYER Builder.