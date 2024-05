MSI Claw si aggiorna: adesso supera ROG Ally in una discreta quantità di giochi

MSI ha rilasciato di recente due aggiornamenti per la Claw, la sua console da gioco portatile. I due update introducono nuove versioni del BIOS e di MSI Center M che hanno fornito un'importante spinta in avanti sul piano prestazionale, riducendo ulteriormente il gap con le piattaforme concorrenti basate sul chip AMD Ryzen Z1 Extreme.

Per chi non lo sapesse, infatti, la MSI Claw è una delle primissime console alimentate da un processore Intel della gamma Raptor Lake Mobile. Si tratta quindi anche di una prima implementazione delle schede grafiche Intel Arc in questo settore, ragione per cui il margine di miglioramento è ancora ampio.

Gli ultimi due aggiornamenti lo dimostrano con risultati piuttosto interessanti. MSI ha condiviso una tabella in cui vengono confrontati i dati precedenti agli aggiornamenti con quelli successivi all'ultimo update in 16 giochi. Il più eclatante è sicuramente Fortnite che adesso offre un frame rate superiore del 28%.

Un aspetto significativo dell'annuncio di MSI riguarda però proprio il rapporto con la concorrenza. Per la prima volta, infatti, l'azienda ha messo a confronto i dati di Claw con quelli del principale concorrente, ROG Ally, rispetto alla quale offre un vantaggio del 26% in media in una vasta gamma di giochi.

In media, le prestazioni sono aumentate di circa il 30% rispetto all'update precedente, il che rappresenta un buon risultato considerando che Claw aveva evidenziato importanti limiti prestazionali in fase di lancio. Naturalmente, il lavoro da fare è ancora molto per competere con la proposta di AMD, ma i risultati ottenuti in così poco tempo sono incoraggianti.

In particolare, la proposta basata su Intel Raptor Lake si trova ancora in svantaggio ai valori TDP più bassi. Si tratta di un aspetto fondamentale per questo tipo di piattaforme poiché un'erogazione di energia inferiore corrisponde a una maggiore durata della batteria.

Nel caso della MSI Claw, le prime recensioni riportavano non solo prestazioni inferiori rispetto allo Z1 Extreme, ma perfino un consumo energetico maggiore. Tuttavia, se c'è una cosa che Intel ha dimostrato nell'ultimo anno con le schede video Arc è senza dubbio la capacità di ottimizzare i driver, peraltro con tempistiche decisamente ragionevoli.

Ad ogni modo, i possessori di Claw possono scaricare il nuovo BIOS identificato con 109 (E1T41IMS.109) e MSI Center M 2405.1401 (1.0.2405.1401) direttamente dalla schermata Live Update della console. Inoltre, la nuova funzionalità di Control Center M notificherà il rilascio di nuovi aggiornamenti eliminando la necessità di ricercarli manualmente.