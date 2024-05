MSI Claw in vendita con uno sconto di 100 euro per un periodo di tempo limitato

Da oggi 10 maggio e fino al 19 di questo mese, sarà possibile acquistare Claw, la nuova console portatile di MSI, al prezzo di 799 euro, anziché 899 euro.

In vendita in Italia da poco più di un mese, MSI Claw ha recentemente ricevuto un aggiornamento significativo del BIOS e dei driver della GPU, che hanno consentito di migliorare in modo consistente le sue prestazioni. Ora con la promozione che assicura un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino, Claw, oltre che più performante, diventa anche più conveniente.

Corredata da una pratica borsa per il trasporto, MSI Claw è acquistabile in promozione da Mediaworld. Inoltre, coloro che acquisteranno la console entro il 15 agosto 2024 e parteciperanno al programma "Review & Receive" avranno diritto a ricevere 50 dollari di credito Steam.

Ricordiamo che MSI Claw è disponibile da noi con un processore Intel Core Ultra 7 155H da 16 core (6 P-Core, 8 E-Core, 2 LP E-Core) affiancato da 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e 512 GB di storage PCIe Gen4 (c'è anche uno slot microSD).

Naturalmente, a gestire la grafica, ci pensa una GPU integrata Intel Arc Graphics con supporto a XeSS, ovvero la tecnologia di upscaling proprietaria di Intel. Sul frontale, la console sfoggia un display touchscreen Full HD da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Non è stata trascurata la connettività con un chip Intel Killer BE1750 con supporto al Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

A completare la dotazione c'è una batteria da 53 Wh che, secondo MSI, garantisce un'autonomia fino a 2 ore in gaming.