MSI Claw 8 AI+: il ritorno di MSI nel mondo dei gaming handheld con Intel Core Ultra 7

Dopo un primo tentativo non del tutto convincente con l'originale MSI Claw, MSI torna con una nuova iterazione del suo gaming handheld, con l'enfatico nome di Claw 8 AI+. Il dispositivo introduce aggiornamenti hardware e software evidenti e si presenta come un prodotto diverso nella sostanza rispetto a tutti gli altri dispositivi del segmento, principalmente perché usa la nuova architettura Intel Lunar Lake e si basa su una progettazione più raffinata dei comandi. Con un display IPS da 8 pollici a 120 Hz, un sistema di raffreddamento migliorato e 32 GB di RAM LPDDR5, Claw 8 AI+ si pone come un'opzione interessante nel mercato dei dispositivi portatili da gaming.

Specifiche tecniche e prestazioni

A fare la differenza è proprio il processore Intel Core Ultra 7 258V, dotato di grafica integrata Intel Arc 140V. La configurazione include un SSD da 1 TB per poter garantire tempi di caricamento ridotti e un'ottima capacità di multitasking. Il display da 8 pollici con risoluzione di 1920x1200 pixel e refresh rate di 120 Hz è l'ideale una fluidità visiva elevata, mentre la luminosità di 473 nit consente un'ottima visibilità anche in ambienti luminosi.

Si tratta di specifiche ben più elevate rispetto a quelle dei rivali: mentre l'originale Claw utilizzava un Intel Core Ultra 7 155H, non solo qui abbiamo una CPU sensibilmente più potente ma anche molta più RAM, il che ovviamente si traduce in prestazioni di molto migliorate nei giochi e nell'utilizzo di Windows 11. Il display è, inoltre, più grande rispetto a quello della Claw originale (era di 7 pollici), mentre la risoluzione maggiore garantisce una densità per pixel ottima anche rispetto alle soluzioni rivali.

Per quanto riguarda il processore, la piattaforma l’Intel Core Ultra 258V offre prestazioni sensibilmente superiori alla precedente generazione ed un'eccezionale efficienza energetica. Garantisce, inoltre, un balzo in avanti anche in termini di intelligenza artificiale con 128 TOPs: specifiche che lo rendono compatibile con la definizione di CoPilot+ PC, e questo lo rende addirittura l'unico Copilot+ PC in formato Handheld.

Parliamo di un processore di stampo mobile dotato di 8 core e 8 thread, frutto di quattro P-core e altrettanti E-core. Il design Lunar Lake su cui si basano CPU e RAM prevede che la memoria di sistema sia posta direttamente sul package del processore, in modo che interagisca più rapidamente con i core e, al contempo, l'hardware consumi il meno possibile.

A questo si aggiungono le prerogative dell'upscaling Intel XeSS integrato in Intel Arc, che migliora ulteriormente il frame rate e offre immagini più nitide e un gameplay ancora più fluido. Grazie all'integrazione della tecnologia di super sampling di Intel, i titoli più pesanti come Black Myth: Wukong risultano giocabili a 30 fps con impostazioni medie, evidenziando il potenziale della nuova architettura Lunar Lake per il gaming su dispositivi portatili.

Quanto al sistema di raffreddamento, abbiamo un sistema a doppia dissipazione attiva che MSI definisce HyperFlow. Inoltre, la console si mantiene silenziosa anche con i carichi di lavoro più impegnativi: le rinnovate dimensioni del suo display la rendono leggermente più complessa da impugnare, ma non si surriscalda mai al punto da impedire il tocco e non disturba eccessivamente a causa del rumore.

Aumenta anche la capacità della batteria, dai 53 whr del modello precedente agli attuali 80 whr. Per questi nuovi gaming handheld che permettono di portare con sé in tasca Windows 11 è sempre determinante il TDP espresso dal sistema in funzione dell'autonomia. MSI Claw 8 AI+ dà modo all'utente di scegliere tra i TDP di 8, 17 e 30 watt, con evidenti ripercussioni ovviamente sulle prestazioni di gioco. A 30 watt, in dipendenza anche dal tipo di gioco, potremo continuare a giocare per circa un'ora, mentre nella modalità a risparmio energetico a 8 watt l'autonomia può spingersi fino a 4 ore di gioco ininterrotto e addirittura fino a 28 ore nel caso di uso tradizionale, per esempio per scopi di produttività, dell'handheld in Windows.

Come gli handheld rivali, MSI Claw 8 AI+ permette di giocare ai titoli visivamente più spinti, anche gli ultimi appena introdotti sul mercato come Kingdom Come: Deliverance 2. Naturalmente, se la si disconnette dalla corrente elettrica e non si procede a un ridimensionamento della qualità visiva, questo comporta autonomie ridotte. Motivi per cui dispositivi come questi sono più compatibili con titoli casual e godibili anche quando non si è davanti alla postazione desktop, come quelli giocabili sul divano o in mobilità.

Detto questo, MSI Claw 8 AI+ permette un utilizzo diversificato, con tanti possibili ambiti d'uso a disposizione dell'utente. Claw 8 AI+ è dotata, infatti, di due porte USB-C Thunderbolt 4, un lettore microSD e un jack audio da 3.5mm, e fornisce quindi una connettività completa per il gaming mobile. Sono interessanti soprattutto le due porte Thunderbolt, dato che supportano l'uscita a doppio display. In questo modo, la nuova Claw 8 AI+ si trasforma in un Mini PC ideale sia per il lavoro che per il gioco. Ma le due porte Thuderbolt si possono usare in altri modi creativi, collegando ad esempio un monitor e una scheda grafica esterna.

Le GPU integrate di Intel, inclusa l'Intel Arc, sono buone, ma lontane dalle prestazioni di una scheda dedicata come una GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 7800 XT. Una di queste schede video, ad esempio, permetterebbe di giocare a risoluzioni più alte di quella del display della nuova Claw, e di usare l'handheld in modi interessanti, anche come punto di riferimento di una postazione completa in cui giocare, creare, studiare ed eseguire applicazioni di produttività.

Design ed ergonomia

MSI ha affinato il design di Claw 8 AI+: seppure abbia deciso di mantenere un form factor simile al modello precedente ne ha migliorato l’ergonomia e la qualità dei materiali, come si evince subito al primo contatto. Il dispositivo misura 299 x 126 x 24 mm e pesa 795 grammi. Come abbiamo già detto, questo significa che risulta più grande di alcuni concorrenti pur mantenendo comunque una presa confortevole grazie alle impugnature ridisegnate.

I joystick e i trigger utilizzano la tecnologia Hall-Effect per ridurre l'usura e aumentare la precisione. I pulsanti dorsali sono più reattivi e privi di zone morte, con un feedback tattile migliorato. La croce direzionale è più incavata e le levette più piccole, mentre il fine corsa dei dorsali è stato ribassato. Questo per dare agli utenti un feeling simile a quello del clic sul mouse, il che è congeniale ovviamente soprattutto per chi è abituato al gaming su PC.

Nella parte frontale, abbiamo quattro cruciali pulsanti, i quali offrono dei layer grafici con cui è possibile interagire con le funzioni di Windows 11 senza dover ricorrere direttamente alle altrimenti piccole icone, naturalmente concepite originariamente per altri scopi e per l'uso via desktop. In alto a sinistra il View Button apre i menù di gioco secondari o mette in pausa il gioco. Subito sotto, abbiamo invece il pulsante per accedere al software MSI Center M. Dall'altra parte, invece, in alto il Menu Button per avviare, mettere in pausa o accedere al menù di gioco, e quello per i Quick Settings.

Quanto a MSI Center M è stato ripensato rispetto alla versione originale e, personalmente, l'ho trovato più chiaro ed efficace anche rispetto alle soluzioni impiegate sui dispositivi rivali come ASUS ROG Ally. La nuova interfaccia software, seppure spartana, è più intuitiva e rende più facile la navigazione e l’uso delle funzionalità, con una prima barra che consente di accedere facilmente ai giochi installati e una più piccola in basso che permette di regolare le impostazioni di funzionamento dell'handheld. In particolare, il primo pulsante di quest'ultima permette di modificare il TDP.

Anche i Quick Settings sono stati riprogettati e ora la funzione agisce attraverso l’Xbox GameBar, riducendo l’impatto sul gameplay e garantendo sempre completa personalizzazione. Tra le altre cose, da questa schermata possiamo monitorare le prestazioni del sistema, chiudere un'applicazione, tornare al desktop, avviare una registrazione, scattare uno screenshot e molto altro ancora attraverso un sistema di pratici widget configurabili.

Audio e multimedia

Il sistema audio DTS con speaker frontali garantisce un suono chiaro e bilanciato. I test sulla colonna sonora di Baldur’s Gate III confermano una buona resa delle frequenze medio-alte, sebbene i bassi risultino meno pronunciati rispetto a soluzioni con driver più ampi. L’audio spaziale offre un buon coinvolgimento, ma per un’esperienza immersiva è consigliato l’uso di cuffie, con il dispositivo che garantisce massima compatibilità con la maggior parte delle soluzioni da gioco e non. L'audio, ad ogni modo, risulta molto potente e il volume è sufficiente, con suoni chiari e circostanziati anche nelle situazioni di gioco più caotiche.

Quanto alla connettività, supportati gli standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Benchmark

Abbiamo avuto a disposizione MSI Claw 8 AI+ per un paio di ore e abbiamo condotto alcuni test preliminari, principalmente con i giochi Cyberpunk 2077 e Shadow of the Tomb Raider, oltre che con il tool CrystalDyskMark per saggiare la resa del suo SSD interno. Abbiamo confrontato questi dati con quelli in nostro possesso di handheld PC da noi provati in passato, impostando tutti i titoli a parità di dettaglio visivo e di risoluzione.

La presenza del processore Intel Core Ultra 7 si traduce in risultati prestazionali sensibilmente superiori rispetto a quelli fatti registrare dalle console portatili della famiglia ASUS ROG Ally. I vantaggi prestazionali, inoltre, si ripetono a tutte le impostazioni di TDP, anche quando quest'ultimo viene ridotto a soli 8 watt per aumentare l'autonomia sebbene, certamente, si rinunci a una parte delle prestazioni erogabili dall'handheld di MSI.

I test con CrystalDyskMark evidenziano buone prestazioni anche per l'unità SSD, allineate a quelle delle ROG Ally. Un dato, ovviamente, molto importante per le velocità di caricamento di Windows, delle applicazioni e dei giochi.

Conclusioni

MSI Claw 8 AI+ rappresenta un passo avanti rispetto al modello precedente, migliorando ergonomia, prestazioni e gestione termica. Si distingue rispetto agli altri dispositivi handheld basati su Windows 11 grazie all’ottimizzazione dell’architettura Lunar Lake e alle tecnologie di scaling di Intel. Rispetto a questi ultimi offre un hardware più potente grazie al suo processore e ai 32 GB di RAM, con un display più grande e a risoluzione maggiore. Naturalmente questo ha un impatto sul prezzo, che per l'Italia è di 1.099€.

Probabilmente eccessivo se si intende usare MSI Claw 8 AI+ solo per giocare, ma adeguato se si propende per un uso professionale dato che il nuovo dispositivo di MSI ha tutte le prerogative per poter essere usato come un potente Mini PC.