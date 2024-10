Moza Racing presenta il volante ufficiale Lamborghini Essenza SCV12 per simulatori

L'azienda cinese specializzata in hardware per sim racing ha lanciato un volante di alta gamma che replica fedelmente quello montato sulla hypercar Lamborghini Essenza SCV12. Una riproduzione dettagliata con materiali premium per gli appassionati di corse virtuali.

La collaborazione tra Moza Racing e Automobili Lamborghini Squadra Corse si è concretizzata nel lancio di un nuovo volante per simulatori di guida, presentato durante Sim Racing Expo 2024. La riproduzione fedele del volante montato sulla rarissima hypercar Essenza SCV12, prodotta in soli 40 esemplari, rappresenta l'ultima creazione dell'azienda cinese nel settore dei simulatori di guida.

Le caratteristiche tecniche di Lamborghini Essenza SCV12 Sim Racing Steering Wheel di Moza Racing rispecchiano standard elevati: struttura principale in lega di alluminio lavorata a CNC, rivestimento in pelle scamosciata per le impugnature e un display touchscreen integrato da 4,3 pollici. L'unità centrale di elaborazione, basata su processore quad-core da 1,3 GHz, garantisce una gestione fluida della telemetria e dell'interfaccia utente personalizzabile.

Moza porta il volante della Lamborghini Essenza SCV12 nel sim racing

Gli elementi distintivi includono otto RevLED centrali per gli indicatori di cambio marcia e quattro LED RGB laterali configurabili per segnalare bandiere e stato del veicolo. L'interfaccia di controllo comprende 72 ingressi programmabili, distribuiti tra pulsanti, rotelle azionabili attraverso i pollici ed encoder rotativi a 12 posizioni, tutti realizzati in alluminio anodizzato lavorato a CNC.

La personalizzazione rappresenta un aspetto fondamentale: attraverso il software MOZA Pit House, gli utenti possono configurare ogni aspetto del dispositivo, dai colori alla luminosità dei LED, fino alle funzioni del display e degli input. Le leve del cambio, realizzate in lega di alluminio, replicano fedelmente quelle montate sulle vetture da competizione di Automobili Lamborghini Squadra Corse. La versatilità è garantita da un sistema di sgancio rapido in alluminio, compatibile con tutte le basi MOZA e adattabile anche a prodotti di terze parti mediante apposito kit. Le dimensioni del volante (310 x 164 x 175 mm) e il peso di 1950 grammi sottolineano la robustezza della costruzione.

Gli appassionati possono già prenotare Lamborghini Essenza SCV12 Sim Racing Steering Wheel di Moza Racing al prezzo di 1399 euro in Europa. Ulteriori dettagli su mozaracing.com.