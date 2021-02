Monster Hunter Rise su PC nella prima parte del 2022

Monster Hunter Rise, in arrivo su Nintendo Switch alla fine di marzo (il 26), approderà anche su PC nella prima parte del 2022. Ryozo Tsujimoto, producer di Capcom Japan, insieme al direttore Yasunori Ichinose, l'hanno confermato in alcune interviste a diverse testate, tra cui Fanbyte. Lo stato dei lavori è ancora embrionale, e per questo motivo bisognerà aspettare l'inizio del prossimo anno. I giocatori PC possono aspettarsi un'ottimizzazione per il sistema, dal frame rate sbloccato al supporto alle tecnologie di refresh rate adattivo.

I fan della serie dotati di un computer sono abituati ad attendere: Monster Hunter World uscì su PC sette mesi dopo rispetto alle console. Annunciato lo scorso anno, la grafica di Monster Hunter Rise si differenzierà da World per lo stile, più "nipponico" e vicino ai titoli per le console mobile precedenti rispetto all'ultimo capitolo che strizzava l'occhio al pubblico occidentale.

Il duo di Capcom ha descritto nel corso dell'intervista un titolo pensato per essere più accessibile, che si può "riprendere quando vuoi" e ha spiegato che il villaggio di Kamura avrà un ruolo centrale nella storia: il protagonista arriva proprio da lì e ci sarà tutta una rete di affetti e rapporti che ruoterà attorno a quel luogo. È per questo motivo che sarà molto importante proteggere l'area dagli attacchi dei mostri.