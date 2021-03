Monster Hunter Rise: Capcom ha distribuito 4 milioni di copie nel weekend di lancio

Lo scorso weekend - più precisamente il 26 marzo - i giocatori di Nintendo Switch hanno dato il benvenuto a Monster Hunter Rise, ultima iterazione della popolare serie Capcom.

Lo sviluppatore giapponese ha annunciato il primo, enorme traguardo dell'esclusiva Switch: sono state già distribuite oltre 4 milioni di copie di Rise. Certo, non parliamo ancora di dati di vendita, ma con queste premesse il nuovo episodio di Monster Hunter promette di fare faville.

Monster Hunter Rise alla conquista dei fan di tutto il mondo

Sviluppato con il motore grafico degli ultimi Resident Evil (RE Engine), Monster Hunter Rise è il primo gioco del franchise a sbarcare su Nintendo Switch. La formula di gioco eredita alcune caratteristiche del più noto Monster Hunter World - debuttato su PS4 e Xbox One nel dicembre 2017 -, ma presenta anche tante nuove feature che lo rendono unico agli occhi dei fan.

Anche questa volta i giocatori vestiranno i panni di un cacciatore di mostri, pronto a dare rintracciare i mostri più pericolosi di Kamura e dintorni. Potremo esplorare liberamente il setting al fianco dei nostri compagni, tra cui debutta il Canyne, una creatura dalle fattezze canine che ci consentirà di muoverci rapidamente all'interno dell'ambientazione. Altra novità è l'insetto filo, una sorta di rampino, molto utile per raggiungere zone altrimenti inaccessibili.

Come anticipatovi poco fa, durante il weekend di lancio di Monster Hunter Rise sono state distribuite 4 milioni di copie in tutto il mondo, una cifra a dir poco impressionante se si considera che il gioco è disponibile solo da poche ore. Cifra che, tuttavia, non rientra nei 66 milioni di copie distribuite (al 31 dicembre 2020) di Monster Hunter, un vero e proprio fenomeno globale per quanto concerne il panorama videoludico dell'ultimo decennio.

Il team di Capcom ci ricorda che un nuovo gioco di questa serie è in dirittura d'arrivo, ovvero Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, secondo spin-off che opterà per un approccio ruolistico con l'obiettivo di raccontare una storia del tutto inedita, ma collegata con gli eventi di Rise; il gioco sarà disponibile dal 9 luglio 2021 su Nintendo Switch e PC. Ricordiamo, infine, che Monster Hunter Rise arriverà anche su PC nel corso del 2022.