Minecraft lancia una nuova esperienza per educare i giovani all'uso dell'IA

In occasione del Safer Internet Day 2025, Minecraft Education presenta un nuovo contenuto educativo gratuito dedicato all'intelligenza artificiale, progettato per aiutare i giovani a comprendere opportunità e rischi di questa tecnologia attraverso il gioco.

Nell'ambito del Safer Internet Day 2025 - celebratosi nella giornata di ieri, 11 febbraio - Microsoft e Xbox hanno annunciato il lancio di un nuovo contenuto scaricabile gratuito per Minecraft.

Più precisamente, l'add-on affianca la versione Education del popolare gioco sandbox di Mojang ed è progettato per permettere ai giovani di comprendere ed esplorare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, così come i rischi legati al suo utilizzo.

CyberSafe AI: Dig Deeper, un add-on per Minecraft Education

Il nuovo DLC gratuito per Minecraft Education risponde al titolo di CyberSafe AI: Dig Deeper e, per l'appunto, mira a insegnare ai ragazzi come utilizzare l'IA in modo sicuro e responsabile. Microsoft ha rilasciato un trailer che illustra gli obiettivi del nuovo add-on e le sfide che verranno proposte agli studenti per imparare divertendosi.

AI: Dig Deeper si inserisce nella già affermata serie CyberSafe, che ha raggiunto oltre 80 milioni di download dal 2022. In questa nuova avventura, i giocatori vestono i panni di uno studente alle prese con l'organizzazione di una raccolta fondi scolastica. Attraverso sfide e scenari che simulano l'utilizzo dell'IA, i partecipanti imparano a valutare criticamente i risultati prodotti da questi sistemi e a verificarli con fonti affidabili.

L'esperienza di gioco è stata progettata per trasmettere un messaggio fondamentale: nonostante le sue potenzialità, l'IA richiede sempre la supervisione e l'intelligenza umana per funzionare in modo costruttivo e sicuro. Microsoft ci ricorda inoltre di aver sviluppato - sempre per Minecraft - il Family Cyber Toolkit, una guida per le famiglie che desiderano accompagnare i propri figli nell'esplorazione di questi contenuti.

L'iniziativa di Microsoft arriva in un momento cruciale: stando ai dati raccolti dal colosso di Redmond attraverso il Global Online Safety Survey 2024, lo scorso anno è stata registrata una crescita significativa nell'utilizzo dell'IA generativa, passando dal 38% del 2023 al 51% del 2024. Particolarmente rilevante è l'adozione dell'IA tra i giovani della Generazione Z, dove il 64% dichiara di utilizzare questa tecnologia.

"L'ingegno umano è al centro dell'intelligenza artificiale e rappresenta un'opportunità straordinaria per fornire a educatori, bambini e famiglie le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare l'IA in modo sicuro, valorizzando la creatività e il suo impatto positivo sul mondo [...]", spiega Carlos Figueiredo, Director of Player Safety di Mojang Studios.