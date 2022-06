Minecraft: ci sarà un nuovo spin-off e sarà uno strategico in tempo reale

Un nuovo spin-off di Minecraft di genere strategico in tempo reale (RTS) potrebbe essere annunciato in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase previsto per domenica (partirà quando in Italia saranno le 19:00). Il progetto è stato anticipato da Jeff Gerstmann, autorevole giornalista di videogiochi ex-direttore editoriale di GameSpot e co-fondatore di Giant Bomb, sul suo canale Twitch.

Secondo Gerstmann, il nuovo Minecraft sarebbe in fase di testing interno e vedrebbe al centro delle meccaniche di gioco un personaggio simile al famoso Steve della serie mentre ordina ad altre unità il da farsi nel tentativo di allestire una difesa contro i Piglin. Si tratterebbe quindi di un gioco con diversi aspetti che lo distanziano dalla tradizione degli RTS: sarebbe in terza persona, mentre il giocatore controlla solo un personaggio. Inoltre, non mancherebbe una componente di narrazione cinematografica.

Non ci sono dettagli sullo studio responsabile del progetto, ma sembra trattarsi di un gioco differente rispetto a quello in lavorazione presso Oxide Games. Lo studio responsabile di Ashes of the Singularity sta infatti realizzando per Microsoft un altro strategico, ma più simile a Civilization e inerente il genere della strategia 4X.

Naturalmente non si tratterebbe del primo spin-off di Minecraft: celebre è, infatti, Minecraft Dungeons, un titolo che unisce alcuni stilemi tipici della serie di Mojang al genere dei giochi di ruolo.

Per quanto riguarda l'evento Xbox & Bethesda Showcase si tratterà sicuramente di un'occasione molto importante per Microsoft, che vorrà rilanciarsi dopo le acquisizioni di Bethesda e di Activision Blizzard (non ancora finalizzata). Prendendo il posto dell'E3 (che quest'anno non ci sarà), ospiterà sicuramente diversi annunci sui giochi e, probabilmente, anche sull'hardware Xbox.