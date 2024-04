Microsoft riporterà World of Warcraft e altri giochi Blizzard in Cina

NetEase e Microsoft hanno annunciato un nuovo accordo di collaborazione per riportare online in Cina alcuni tra i giochi più popolari di Blizzard, tra cui World of Warcraft. Lo riferisce la Reuters. Il precedente accordo con la stessa Blizzard si era improvvisamente interrotto nei mesi scorsi, dopo essere rimasto in vigore per circa 15 anni.

NetEase è stato il distributore dei giochi Blizzard in Cina dal 2008 al 2023, ma diversi giochi Blizzard sono stati messi offline nella Repubblica Popolare nel gennaio 2023 dopo che lo sviluppatore ha interrotto la partnership con NetEase citando disaccordi sul controllo delle proprietà intellettuali.

Le due aziende produttrici sono finite in tribunale a causa di questa storia, fino a quando le tensioni si sono allentate con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft in ottobre, seguita da cambiamenti al management. Dopo l'annuncio dell'acquisizione, infatti, secondo i media cinesi le trattative tra NetEase e Blizzard sono immediatamente ricominciate, sotto l'impulso di Microsoft.

L'annuncio del nuovo accordo, inoltre, ha portato a un aumento del prezzo delle azioni di NetEase del 2%, mentre un incremento del 3% era stato registrato nel giorno precedente, sulla scia dei rumor sull'imminente annuncio. Il quale ha ovviamente una grande rilevanza anche alla luce del fatto che NetEase è il secondo più grande distributore di videogiochi in Cina dopo Tencent e che la Cina stessa è il secondo mercato mondiale per i videogiochi.

Il nuovo accordo, inoltre, potrebbe consentire a Blizzard di portare in Cina altri giochi in futuro e a Microsoft di distribuire titoli per Xbox e altre piattaforme.