Microsoft rilascia una nuova app Xbox per lo streaming dei giochi su iPhone e iPad

Una nuova app Xbox è ora disponibile su App Store e include, tra le altre funzionalità, il cosiddetto Remote Play, che permette di fare lo streaming dei giochi per Xbox One verso i dispositivi iOS come iPhone e iPad.

Il Remote Play non va confuso con il servizio xCloud: se in quest'ultimo caso l'elaborazione dei giochi viene fatta sui server remoti di Microsoft, con Remote Play è la console Xbox One a elaborare il gioco e poi a trasmetterlo sul dispositivo tramite rete Wi-Fi, LTE o 5G. Già precedentemente disponibile su Android, la nuova app Xbox replica un servizio già attivo da tempo nel mondo PlayStation.

La nuova app Xbox è in grado di fare lo streaming dei giochi per Xbox Series S e Series X, oltre che per Xbox One, mentre non supporta Xbox 360 e l'originale Xbox.

La funzionalità di Remote Play non è l'unica messa a disposizione dall'app: tra le altre cose, infatti, si può accendere e controllare la console da remoto, anche quando non si è in casa. Avviata in questo modo, l'Xbox non accende alcuna spia luminosa e non emette rumori, e si mette in stand by dopo un breve periodo di inattività.

L'app per iOS presenta funzionalità speculari rispetto alla già esistente app Android. Non manca la possibilità di avviare i download da remoto e di condividere clip di gioco e screenshot. Dall'app si può anche gestire lo spazio a disposizione sul disco rigido e disinstallare i giochi. La nuova app è più veloce rispetto alla precedente versione per iOS, e la sua grafica è già adattata ai motivi che vedremo dal 10 novembre con Xbox Series S e Series X.

Il rilascio della nuova app Xbox su iOS sembra un tentativo di riappacificazione tra Microsoft e Apple dopo i malumori nati dal cambio di politiche operato da Apple per quanto riguarda App Store. Microsoft non ha ancora rilasciato l'app xCloud per iOS proprio per via di questi cambiamenti che, tra le altre cose, impediscono di rilasciare un servizio che integra al suo interno una moltitudine di giochi. Secondo Apple, ciascun gioco deve corrispondere a un'app, il che non è compatibile con la filosofia che sta dietro al progetto xCloud secondo Microsoft. Non è l'unico elemento limitante perché Apple vuole verificare tutti gli update dei giochi prima che vengano rilasciati e che gli acquisti in-app vengano veicolati tramite il proprio sistema di pagamento.