Microsoft Flight Simulator 2024: sarà possibile scendere dall'aereo ed esplorare a piedi

Da quando è stata rilasciata la versione attuale nell'estate del 2020, Microsoft Flight Simulator è diventato un punto di riferimento tra i prodotti digitali che riescono a riprodurre il mondo reale. Questo è stato possibile grazie all'utilizzo di dati topografici importati principalmente da mappe Bing ed elaborati dall'intelligenza artificiale di Microsoft Azure.

PC Gamer ha avuto modo di discutere con Jorge Neumann, responsabile del progetto Microsoft Flight Simulator, dei dettagli tecnici del simulatore di volo e di come questo si evolverà con la versione 2024, prevista per il prossimo novembre. "In [MSFS 2020] usiamo immagini aeree simili a immagini satellitari che aggiorniamo ogni tre anni. L'intera Terra viene sostanzialmente aggiornata, perché tutto deriva da una collaborazione con Bing Maps. E poi abbiamo qualcosa chiamato mappa di elevazione digitale, che essenzialmente determina l'altezza di ogni oggetto" spiega Neumann.

In MSFS 2024 avremo una rappresentazione fedele anche degli alberi con una ricerca tramite apprendimento automatico che permetterà di stabilire anche la specie di ciascun albero. Considerando tutti i dati coinvolti, MSFS 2020 ha una dimensione di installazione sostanziale, che il team di sviluppo del seguito vuole ridurre. "Nel 2020, l'installazione iniziale è di 130 GB. Poi abbiamo 17 aggiornamenti mondiali. Se calcoli, siamo a 500 GB. E poi ci sono 5.000 componenti aggiuntivi che gli utenti hanno creato, che penso siano due terabyte. Quindi se vuoi davvero interagire con tutta questa roba, è un'installazione piuttosto grande" continua Neumann.

"Quindi, per Flight Simulator 2024 abbiamo cambiato tutto. Abbiamo fondamentalmente optato per un'architettura thin client e non abbiamo ancora finito. La distribuzione della nuova simulazione inizierà a novembre, ma pensiamo che saremo sui 50 GB o meno, ma conmolti dati in più, perché ne stiamo gestendo di più tramite il cloud".

Neumann continua dicendo che ogni aeroporto è stato rifinito in Flight Simulator 2024, e ci saranno più aeroporti per alianti e piattaforme petrolifere su cui sarà possibile atterrare. Il cloud permetterà di gestire nella simulazione anche ogni faro e torre di controllo presente nella realtà, sempre facendo affidamento alle mappe di Bing. "Dipende tutto da quanto sono buoni i dati che otteniamo".

Ci saranno anche molti animali. "Ho lavorato a giochi come Zoo Tycoon... e qui abbiamo molti più animali. Ed è solo una piccola funzionalità in Flight Simulator, ma sembra che anche questo si possa fare" ha detto ancora il direttore di FS. "Ogni nave sulla Terra ci invia un segnale tramite il transponder... e questo farà in modo che in MSFS 2024 sia possibile atterrare su ogni nave dove sembrerà di essere in uno sparatutto in prima persona. Penso che siamo in una nuova era di creazione di giochi e che nuove strade si apriranno, con una prospettiva e scala mai viste prima".

"Si potrà uscire dall'aereo e camminare, nel 2024. Anche percorrere un sentiero di montagna fino al proprio rifugio preferito. Sedersi sul lago e vedere il tramonto. Sarà come una dimensione parallela alla realtà" conclude.

Da queste parole Microsoft Flight Simulator 2024 sembra, dunque, molto promettente, e rappresentare un'espansione sensata del gioco originale, con nuove possibilità di esplorazione. Incrociare i dati provenienti dalla realtà con le capacità di Azure e dell'intelligenza artificiale porterà realmente la simulazione a un nuovo livello?