Microsoft Edge Game Assist per cercare guide e soluzioni senza cambiare finestra o uscire dal gioco

Microsoft ha lanciato – per ora solo in versione beta – Microsoft Edge Game Assist, una nuova funzionalità della Game Bar di Windows che consente di utilizzare il browser direttamente all'interno del gioco con tanto di overlay per riprodurre i video senza dover cambiare finestra.

Partiamo dal principio: secondo un'analisi condotta da Microsoft, il 40% dei giocatori su PC consulta soluzioni, guide e video per superare alcune parti dei giochi od ottenere suggerimenti per affrontarle al meglio. L'88% di questi utilizza un browser web, il che comporta un cambio di finestra, il passaggio a un monitor secondario o l'utilizzo dello smartphone.

Per tale ragione, la società di Redmond ha pensato di abilitare il browser direttamente dalla Game Bar di Windows, così da non dover interrompere la sessione di gioco per navigare, ma non solo. Da Microsoft Edge Game Assist è possibile accedere rapidamente a servizi come Discord, Twitch, Spotify e qualsiasi altro sito o piattaforma disponibile dal browser.

"Game Assist è una versione speciale di Microsoft Edge ottimizzata per il gaming su PC e può apparire all'interno del gioco nella Game Bar. Riconosce il gioco e ti consiglierà suggerimenti e guide per ciò a cui stai giocando. Condivide inoltre gli stessi dati del browser con Edge sul tuo PC, quindi, le informazioni che ti interessano sono sempre accessibili mentre giochi, inclusi i tuoi preferiti, la cronologia, i cookie, i moduli compilati e altro ancora" ha spiegato Microsoft.

Uno degli aspetti più interessanti è proprio la capacità della funzione di riconoscere il titolo in esecuzione e fornire suggerimenti relativi al gioco specifico. Al momento, supporta solo una manciata di produzioni che sono: Valorant, League of Legends, Minecraft, Fortnite, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Senua's Saga: Hellblade 2, Overwatch 2 e Roblox.

Per prendere parte alla fase di test è necessario scaricare Microsoft Edge Beta 132 e utilizzare Windows 11 come sistema operativo. Una volta installato, sarà sufficiente accedere alla Game Bar premendo Win+G e abilitare la funzionalità.