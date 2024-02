Metro: Awakening in realtà virtuale annunciato per PS5 e PC, latita il sequel di Exodus

Durante lo State of Play di Sony è stato svelato Metro: Awakening, nuovo capitolo della serie ispirata al romanzo di Dmitrij Gluchovskij, in realtà virtuale. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2024 per PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR, quindi supportato dalla maggior parte dei visori compatibili con la piattaforma Windows.

Il titolo si colloca subito prima degli eventi di Metro 2033 ed è sviluppato da Vertigo Games e Deep Silver. Non vi sarebbe il coinvolgimento di 4A Games, lo studio che si è occupato di tutti i capitoli "tradizionali" rilasciati fino ad ora. Rimane viva, quindi, la speranza che anche il sequel di Exodus sia già in sviluppo, seppur a distanza di quasi cinque anni dal rilascio dell'ultimo capitolo non vi sia ancora un annuncio ufficiale.

Tornando ad Awakening, gli sviluppatori hanno condiviso un primo trailer incentrato sulle ambientazioni, sul combattimento e sull'atmosfera ad alto livello di suspense. Come da tradizione, il titolo invita il giocatore all'esplorazione di un mondo post-apocalittico in cui si troverà a fronteggiare creature mutanti e altri generi di pericoli.

In questo caso vestiremo i panni di Serdar, un medico che decide di avventurarsi nel sottosuolo di una Mosca ormai distrutta per ricongiungersi a sua moglie. A supervisionare la trama sarà lo stesso Dmitrij Gluchovskij, autore del libro che ha ispirato l'intera saga (Metro 2033), ragione per cui è lecito aspettarsi una certa cura sul fronte narrativo.

Siamo certi che l'annuncio di un gioco esclusivamente per VR farà storcere il naso a qualche fan, ma, come abbiamo sottolineato in precedenza, Half-Life: Alyx è stato un prodotto fortemente apprezzato e attrattivo per la realtà virtuale. Insomma, pur non essendo esattamente il "nuovo Metro" tanto atteso è indubbio che si tratti di una saga con un grande potenziale per la VR e non possiamo che seguirlo con attenzione.